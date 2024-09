Tuttavia, qualche anno fa l'azienda ha intrapreso una trasformazione digitale e la connettività e la scalabilità dell'infrastruttura non sono riuscite a tenere il passo con l'integrazione delle nuove funzionalità. Mantenere le prestazioni del sistema era una sfida e gli utenti ne avvertivano l'impatto.

Internamente, il reparto finanziario aziendale non era in grado di eseguire rapidamente report complessi e i centri di assistenza non erano in grado di recuperare istantaneamente le informazioni sui veicoli dei clienti al loro arrivo. Anche l'integrazione di servizi aggiuntivi per i team di vendita è stata difficile, comprese le funzioni per notificare tempestivamente le richieste dei clienti generate online, ad esempio per preventivi e test drive.

I leader di AGM hanno convenuto che l'azienda doveva spostare le proprie soluzioni SAP su una piattaforma cloud. “Il passaggio al cloud è ormai inevitabile. È una necessità non solo per accelerare le opportunità e i processi aziendali con una piattaforma affidabile ed efficiente, ma anche per potenziare i piani futuri", afferma Maddah.