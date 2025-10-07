Un viaggio aereo piacevole dipende da ciò che accade tanto a terra quanto in cielo. Un check-in facile e veloce, un ambiente aeroportuale pulito, un ritiro bagagli affidabile, accompagnati da un servizio clienti esemplare, sono essenziali per un'esperienza di volo positiva.
Air India SATS Airport Services Private Limited (AISATS) lo sa bene. Una joint venture tra Air India Limited, la compagnia aerea di bandiera indiana, e SATS Limited, uno dei principali fornitori di servizi aeroportuali e di catering in Asia, AISATS fornisce servizi di assistenza terra e cargo per cinque grandi aeroporti in India, dalla movimentazione dei bagagli alla pulizia interna degli aeromobili, fino ai servizi ai passeggeri per le compagnie aeree indiane e internazionali.
Poco prima della pandemia, AISATS ha lanciato un’iniziativa per migrare tutte le sue operazioni IT nel cloud. “Come ogni altra organizzazione esperta di tecnologia, AISATS sta intraprendendo un percorso di trasformazione digitale per rimanere un passo avanti nei nostri servizi ai clienti”, afferma Sanjay Gupta, amministratore delegato (CEO) di AISATS. “L’adozione del cloud è uno dei nostri obiettivi tecnologici strategici in questo percorso e lo spostamento della nostra piattaforma SAP nel cloud è un passo fondamentale”.
L’implementazione di SAP Business One funge da colonna portante per diverse funzioni aziendali critiche, integrando i sistemi informativi finanziari, di approvvigionamento e di gestione dell’intera azienda.
La riduzione dei costi hardware, dei costi di manutenzione e del dispendio energetico ha contribuito a ridurre i costi del 35%
Maggiore accessibilità del sistema, facilità d'uso e velocità di esecuzione hanno contribuito a migliorare le prestazioni dell'80%
Al momento della trasformazione, IBM gestiva l'infrastruttura completa per l'implementazione di SAP Business One di AISAT dai data center IBM in India. AISATS stava cercando un provider di cloud per la sua migrazione a SAP. Il team IBM era ansioso di convincere AISATS che IBM® Cloud era la scelta giusta.
In effetti, la migrazione della soluzione SAP su IBM Cloud era una manovra più che sensata. AISATS aveva già effettuato ingenti investimenti nella sua implementazione on-premise nei data center IBM, comprese le spese in conto capitale per hardware e licenze. Con IBM Cloud, l'azienda potrebbe mantenere il proprio investimento in tali asset e riemettere le licenze software in scadenza a basso costo.
Inoltre, IBM Cloud è certificato per l'esecuzione di infrastrutture SAP - dotate di funzionalità integrate di conformità e sicurezza, e le sue prestazioni sono state valutate positivamente dal team tecnologico SAP. Infine, mentre alcuni fornitori di cloud offrono prezzi iniziali allettanti con costi aggiuntivi che si accumulano nel tempo, IBM ha offerto un prezzo unico, tutto compreso, senza costi nascosti o aggiuntivi.
Dopo aver preso in considerazione diversi fornitori, AISATS ha scelto di ospitare la sua soluzione SAP Business One su IBM Cloud. “In base alle opzioni disponibili, era chiaro che IBM era la scelta giusta per noi”, afferma Gupta. “AISATS ha avuto il vantaggio di scegliere il fornitore giusto in grado di soddisfare le nostre esigenze a costi ottimali e fornire competenze pertinenti durante e dopo l’implementazione”.
IBM Cloud funziona su IBM Cloud Bare Metal Servers, dei server dedicati che offrono prestazioni elevate in un’infrastruttura cloud single-tenant ricca di sicurezza. Per ottimizzare la propria rete, il team IBM ha installato i servizi di rete IBM® su IBM Cloud, inclusi i dispositivi gateway di rete, che vengono forniti con cinque terabyte di larghezza di banda gratuita al mese per un notevole risparmio sui costi. Inoltre, i servizi di cloud storage IBM fornivano sia file che block storage per servizi di backup e storage di dati.
La migrazione è stata lanciata sul serio a novembre 2020, con la partecipazione di molti attori di entrambe le società. Per quanto riguarda IBM, i team IBM Cloud e IBM Consulting hanno collaborato per gestire e implementare l’infrastruttura, la rete e i componenti di sicurezza. AISATS ha gestito la scrittura e la migrazione dell’applicazione SAP.
Il lavoro di squadra ha dato i suoi frutti. Entro la fine di gennaio 2021 è stata completata la migrazione della soluzione SAP Business One nella sua nuova sede su IBM Cloud ed entro la fine di febbraio è diventata operativa. “La pianificazione e la realizzazione dell’implementazione di IBM sono state impeccabili”, afferma Gupta. “I team di implementazione e consegna del progetto sono stati rapidi e sempre un passo avanti nel fornire informazioni pertinenti in ogni fase del processo.”
Per un breve periodo, la soluzione SAP Business One risiede in un ambiente di cloud ibrido, con l’implementazione primaria eseguita nell’IBM Cloud Data Center a Chennai, in India, e l’implementazione del disaster recovery eseguita on-premise in un data center a Singapore. Questa struttura consente ad AISATS di proteggere gli investimenti hardware esistenti godendo al tempo stesso dei benefici di un ambiente cloud. Col tempo, l’azienda passerà completamente a IBM Cloud in entrambe le sedi.
AISATS sta già usufruendo di numerosi benefici grazie all'esecuzione della piattaforma SAP Business One su IBM Cloud. Gli utenti finali sperimentano tempi di accesso più rapidi quando utilizzano la piattaforma. L'azienda ha anche una visibilità molto maggiore su chi fa cosa nel suo ambiente cloud, grazie alle capacità incrementate di monitoraggio e controllo degli accessi. E se si verifica un guasto hardware, la sostituzione delle parti o le modifiche alla configurazione sono molto più veloci e flessibili su IBM Cloud, con molte meno dipendenze. Inoltre, l'implementazione è protetta dalle numerose funzionalità di conformità e sicurezza integrate in IBM Cloud.
"Spostare la nostra piattaforma SAP nel cloud ha migliorato notevolmente la facilità di accesso, le prestazioni e la scalabilità", afferma Gupta. "Questo percorso di trasformazione ha portato a una significativa ottimizzazione dei costi per la nostra organizzazione. Migrando la soluzione SAP su IBM Cloud, AISATS ha riscontrato una riduzione del 35% dei costi grazie alla riduzione dei costi hardware, al minor dispendio energetico, all'utilizzo ottimale dello spazio e ai minori costi di manutenzione. Le nostre prestazioni sono migliorate del 80% grazie a una migliore accessibilità del sistema, facilità d'uso, migliore velocità di esecuzione, ecc."
In futuro, l'azienda prevede di ampliare l'attuale implementazione del cloud, incorporando l'intelligenza artificiale ed eventualmente le tecnologie blockchain e IoT. "Non vediamo l'ora di spostare altri servizi on-premises sul cloud, rendendo l'integrazione tra più prodotti perfetta per i nostri utenti", afferma Gupta. L'automazione e l'alta disponibilità sono fondamentali per le nostre operazioni commerciali e continueremo a concentrarci sul miglioramento di queste capacità tecnologiche. Prevediamo inoltre di implementare soluzioni aziendali utilizzando l’intelligenza artificiale nelle future offerte di prodotti IBM."
Nel complesso, AISATS è molto soddisfatta sia dell'implementazione di IBM Cloud sia, soprattutto, dell'esperienza e del lavoro di squadra collaborativo che ha ricevuto da IBM. "Il punto chiave per noi è stato l'alto livello di professionalità dimostrato da ogni singolo membro del team IBM", afferma Gupta. “IBM ha seguito un approccio guidato dai processi, che includeva la fornitura del necessario intervento e supporto da parte di esperti in materia, dalla progettazione dell'architettura fino all'implementazione. Ciò ha davvero aiutato a soddisfare tutte le nostre esigenze."
AISATS è una joint venture 50:50 tra Air India Limited, la compagnia aerea di bandiera dell’India, e SATS Limited, un fornitore leader di servizi gateway e di catering in Asia. Dall’inizio delle sue operazioni nel 2008, AISATS ha svolto servizi di assistenza a terra e di movimentazione merci di livello mondiale negli aeroporti di tutta l’India. AISATS è nota per fornire esperienze del cliente senza intoppi alle compagnie aeree clienti e ai loro passeggeri in tutta l’India. Con le capacità raggiunte in anni di servizio a clienti di livello mondiale e una profonda conoscenza dell’ecosistema dell’aviazione, AISATS offre servizi passeggeri, gestione delle rampe, controllo del carico e operazioni di volo, gestione dei bagagli, servizi di vestizione degli aeromobili e servizi di movimentazione delle merci.
