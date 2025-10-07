Dopo aver preso in considerazione diversi fornitori, AISATS ha scelto di ospitare la sua soluzione SAP Business One su IBM Cloud. “In base alle opzioni disponibili, era chiaro che IBM era la scelta giusta per noi”, afferma Gupta. “AISATS ha avuto il vantaggio di scegliere il fornitore giusto in grado di soddisfare le nostre esigenze a costi ottimali e fornire competenze pertinenti durante e dopo l’implementazione”.

IBM Cloud funziona su IBM Cloud Bare Metal Servers, dei server dedicati che offrono prestazioni elevate in un’infrastruttura cloud single-tenant ricca di sicurezza. Per ottimizzare la propria rete, il team IBM ha installato i servizi di rete IBM® su IBM Cloud, inclusi i dispositivi gateway di rete, che vengono forniti con cinque terabyte di larghezza di banda gratuita al mese per un notevole risparmio sui costi. Inoltre, i servizi di cloud storage IBM fornivano sia file che block storage per servizi di backup e storage di dati.

La migrazione è stata lanciata sul serio a novembre 2020, con la partecipazione di molti attori di entrambe le società. Per quanto riguarda IBM, i team IBM Cloud e IBM Consulting hanno collaborato per gestire e implementare l’infrastruttura, la rete e i componenti di sicurezza. AISATS ha gestito la scrittura e la migrazione dell’applicazione SAP.

Il lavoro di squadra ha dato i suoi frutti. Entro la fine di gennaio 2021 è stata completata la migrazione della soluzione SAP Business One nella sua nuova sede su IBM Cloud ed entro la fine di febbraio è diventata operativa. “La pianificazione e la realizzazione dell’implementazione di IBM sono state impeccabili”, afferma Gupta. “I team di implementazione e consegna del progetto sono stati rapidi e sempre un passo avanti nel fornire informazioni pertinenti in ogni fase del processo.”

Per un breve periodo, la soluzione SAP Business One risiede in un ambiente di cloud ibrido, con l’implementazione primaria eseguita nell’IBM Cloud Data Center a Chennai, in India, e l’implementazione del disaster recovery eseguita on-premise in un data center a Singapore. Questa struttura consente ad AISATS di proteggere gli investimenti hardware esistenti godendo al tempo stesso dei benefici di un ambiente cloud. Col tempo, l’azienda passerà completamente a IBM Cloud in entrambe le sedi.