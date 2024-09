Essere in grado di progettare, produrre e distribuire prodotti "verdi" ecologici per progetti di costruzione è sempre più identificato come un elemento chiave di differenziazione per le aziende manifatturiere.

Jair Muñoz, IT Manager di Tabicel, spiega: "Se vuoi aprire la porta a nuove opportunità, la sostenibilità delle materie prime è un aspetto fondamentale su cui concentrarti. Oggi i clienti non vogliono più solo prodotti di grande qualità, ma richiedono anche che si inseriscano in uno sforzo comunitario verso l’ambientalismo, una preoccupazione sempre più pressante in Messico".

"Siamo da tempo leader nel settore edile nella maggior parte del paese e ora abbiamo implementato un piano di crescita triennale per estendere la nostra portata a quelle aree in cui non operiamo."

Per promuovere una crescita sostenibile, Tabicel si è resa conto che era necessario investire più tempo e più risorse finanziarie e umane nella progettazione e pianificazione dei materiali da costruzione, in modo da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente.

"Portare avanti il nostro progetto di crescita si è presto trasformato in una sfida, perché la maggior parte delle risorse di cui avevamo bisogno non erano disponibili e i team tecnici erano spesso impegnati a gestire l'infrastruttura cloud legacy, sempre più costosa, rigida e poco performante, che non offriva la scalabilità necessaria per supportare i nostri piani", continua Jair Muñoz. "Trovare una piattaforma Infrastructure-as-a-Service [IaaS] più performante, scalabile e conveniente per il nostro landscape SAP è diventata la priorità assoluta della nostra missione di espansione nazionale."