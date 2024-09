IBM Consulting sta promuovendo la futura generazione di servizi di consulenza SAP per definire e fornire la trasformazione digitale per SAP, supportata da un caso di business per assisterti nel passaggio a SAP S/4HANA e all'azienda intelligente.

IBM Consulting ti aiuta a eseguire efficacemente la migrazione di applicazioni ERP su cloud, a riprogettare i processi per l'utilizzo di dati, AI e automazione, e a trasformare la finanza in un vantaggio competitivo per la tua azienda.