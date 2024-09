Per consentire a ogni cliente di completare i percorsi chiave online e sui dispositivi mobili, l'azienda è passata alla piattaforma in-memory di nuova generazione SAP HANA® 2.0 (link esterno a ibm.com), in un ambiente cloud ibrido basato su server IBM® POWER9™ e IBM Power10 all'avanguardia, storage IBM FlashSystem® e istanze di IBM Power® Systems Virtual Server.

Le persone in sei province dell'Argentina si affidano a Ecogas per portare il gas naturale direttamente nelle loro case. Operando su mandato dell'ente regolatore del paese, l'organizzazione si impegna a fornire servizi affidabili, convenienti ed economici.

Oscar Sobrero, leader di Information Technology presso Ecogas, spiega: "Per molto tempo, i canali di assistenza di persona erano i principali punti di contatto per i clienti del settore energetico in Argentina. I clienti si recavano nelle filiali locali gestite da Ecogas per iscriversi a nuovi servizi o informarci di un cambio di indirizzo, e andavano a pagare le bollette nella loro banca locale o negli uffici di riscossione. Sapevamo che i canali digitali avrebbero trasformato l'esperienza del cliente, offrendo una velocità e una convenienza di gran lunga maggiori per questi viaggi, e così ci siamo imbarcati in una trasformazione".

Negli ultimi cinque anni, Ecogas ha sviluppato canali di assistenza online e mobile che consentono ai clienti di gestire i loro conti e pagare le bollette. Pablo Contreras, Responsabile Infrastrutture e Telecomunicazioni di Ecogas, conferma: "I nostri canali digitali erano in continua crescita, ma molti clienti preferivano ancora interagire con noi di persona, perché a quello erano erano abituati. Quando la pandemia di COVID-19 ha colpito nel 2020, sapevamo che tutto ciò sarebbe cambiato."

Nel 2020, l’Argentina ha introdotto misure per contenere la diffusione del COVID-19, tra cui il distanziamento sociale e i lockdown a livello locale. Con l'improvvisa inaccessibilità dei servizi di persona, i canali digitali sono diventati praticamente da un giorno all'altro il principale punto di contatto con i clienti.

Sobrero afferma: "Sapevamo che il volume delle transazioni online avrebbe subito un'impennata, perché i clienti che prima si affidavano alle banche e alle reti di riscossione per pagare le bollette si sono riversati sui nostri canali digitali. Oltre a supportare l’aumento della domanda di servizi online e mobili, miravamo anche a consentire ai clienti di sottoscrivere nuovi contratti senza recarsi in filiale, una funzionalità che ancora non avevamo implementato”.