IBM Storage Protect (precedentemente IBM Spectrum Protect) offre una resilienza completa dei dati per file server fisici, ambienti virtuali e un'ampia gamma di applicazioni. Le organizzazioni possono arrivare a gestire miliardi di oggetti per server di backup. I clienti possono ridurre i costi dell'infrastruttura di backup con funzionalità integrate per l'efficienza dei dati e la possibilità di migrare o copiare i dati su nastro, servizi di cloud pubblico e storage a oggetti on-premise. IBM Storage Protect è anche in grado di archiviare i dati IBM Storage Protect Plus, consentendo alle aziende di trarre vantaggio dagli investimenti già in corso per la conservazione dei dati a lungo termine e il disaster recovery.