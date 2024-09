Nell'attuale panorama digitale, la salvaguardia dei dati è essenziale. IBM Storage Protect for Cloud può aiutarti ad affrontare questa sfida proteggendo i tuoi dati cloud con una soluzione studiata per configurare i tuoi dati e rafforzare i tuoi asset cloud. La nostra piattaforma di livello enterprise, che ha come priorità la riservatezza dei dati e la conformità, offre una difesa a più livelli con una solida crittografia, una rigorosa sicurezza dei dati, la conservazione dei dati e il rilevamento avanzato delle minacce cloud.

Grazie alla gestione centralizzata dei dati e al controllo degli accessi, puoi affrontare con piena fiducia ogni aspetto di sicurezza del cloud. La compatibilità multi-cloud aiuta a mantenere la resilienza dei dati e a mitigare i rischi con il disaster recovery. Offriamo una gestione affidabile delle chiavi e un'efficacia comprovata contro le minacce avanzate per fornire una protezione dei dati cloud di livello enterprise nei tuoi ambienti cloud. IBM Storage Protect for Cloud garantisce sicurezza e tranquillità, offrendoti il futuro della protezione dei dati, perché la nostra priorità è la sicurezza dei tuoi dati.



Inizia con una prova gratuita di 365 giorni per Azure, Dynamics 365, Google Workspace, Microsoft 365 e Salesforce. Non è necessaria alcuna carta di credito e non ci sono limitazioni sui dati. Scegli IBM Storage Protect for Cloud per una protezione dati completa oggi stesso.