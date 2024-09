IBM Secure Content Store, basato su IBM Cloud® Object Storage, ti consente di archiviare i contenuti in modo sicuro (a livello locale o globale) a un costo accessibile​,supportando al tempo stesso una distribuzione rapida e coerente in tutte le sedi per app cloud-native , storage multimediale, storage di backup e dati di archivio.

Espandi in sicurezza il tuo business in nuove regioni, dai dati business-critical alle soluzioni di archiviazione video, e trai vantaggio da storage non mutabile, backup non mutabile e dati di archivio con sicurezza e controlli leader di settore per i requisiti normativi e di conformità​.