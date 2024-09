All'avanguardia nella distribuzione di conoscenza e intelligenza legali in Svezia, Blendow Group si è imposta come risorsa fondamentale per notizie, formazione e analisi degli esperti di giurisprudenza. “La nostra missione ci impone di analizzare, riassumere e valutare una miriade di documenti legali, dalle sentenze dei tribunali alla legislazione e alla prassi giuridica. Questo afflusso enorme di informazioni, elaborato dal nostro team piuttosto piccolo, richiede una soluzione scalabile”, spiega Johan Wallquist, Chief Digital Innovation Officer e responsabile di tutte le iniziative legate all'AI per Blendow Group.

In risposta a questa sfida, Blendow Group ha collaborato con IBM Client Engineering e NEXER per sfruttare il potere di trasformazione dell'AI nell'analisi legale. La partnership ha portato alla creazione di un innovativo strumento basato sull'AI, che sfrutta le funzionalità complete di IBM® watsonx.ai™. IBM watsonx.ai è una suite integrata di strumenti AI progettata per la gestione dei dati sicura e collaborativa e per l'automazione dei processi.

L'obiettivo di questa collaborazione era di rivoluzionare il modo in cui Blendow Group gestisce una vasta gamma di documenti legali. Utilizzando lo stack tecnologico di IBM, che include IBM Cloud Object Storage, IBM Container Registry, IBM Cloud, IBM Code Engine e IBM App ID, la soluzione AI è stata progettata su misura per aumentare l'efficienza e l'ampiezza dell'analisi di documenti legali.

Questa soluzione AI eccelle nel muoversi all'interno di una vasta gamma di documenti legali, dalle dettagliate decisioni dei tribunali a lunghi testi giuridici e alle normative. Migliora la ricerca e l'analisi, e semplifica il processo di creazione di contenuti legali, il tutto mantenendo la massima riservatezza dei dati sensibili.

Riflettendo sulla fase pilota, Johan Wallquist commenta: “La professionalità di IBM nei processi di progettazione e sviluppo è stata davvero impressionante. La soluzione promette non solo di semplificare il processo di preparazione dei contenuti, ma anche di aumentare significativamente la nostra capacità di ricerca e analisi di un ampio spettro di documenti legali“.