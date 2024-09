Le classi di archiviazione IBM Cloud® Object Storage, integrate in modo nativo, le funzionalità di trasferimento dati ad alta velocità IBM® Aspera® e le soluzioni integrate dei partner rendono più semplice e conveniente spostare e archiviare i dati in IBM Cloud Object Storage.

Archivia i dati su IBM Cloud® e risparmia sui costi direttamente correlati alla riduzione dell'infrastruttura IT e dei costi operativi e contribuisci a rendere accessibili alla tua organizzazione i dati che una volta erano irraggiungibili.

Cosa puoi fare Archivio profondo per dati a freddo Archivia i dati a freddo per ridurre il costo eccessivo di un NAS (Network Attached Storage) e sfrutta l'accesso e la scalabilità globali ai dati disponibili tramite l'archiviazione su cloud. Opzioni di archiviazione flessibili Archivia i dati a basso livello di lettura e scrittura con due opzioni di ripristino: l'opzione di archiviazione, con un costo più basso e ripristino in 12 ore o meno, e l'opzione di archiviazione accelerata, con un ripristino più rapido in due ore o meno. Sostituzione del backup su nastro Usa l'opzione di archiviazione per evitare costi iniziali ed eliminare i costi e gli oneri di manutenzione. Archiviazione a norma di legge Utilizza l'archiviazione dei dati sull'object storage per gestire i requisiti normativi per la conformità dei dati. Rispetta i vari mandati di conformità e archivia i dati per una durata estesa. Conservazione del patrimonio multimediale Conserva grandi quantità di contenuti multimediali, come immagini o video, su uno spazio di archiviazione tradizionale a basso costo. Conservazione di grandi set di dati Usa l'archiviazione dei dati sull'object storage, come i dati del genoma o i dati IoT, che devono essere conservati per un uso futuro.

Funzioni Transizione dei dati utilizzando policy di archiviazione Applica politiche age-based per trasferire gli oggetti sullo storage di archiviazione a costi inferiori per ridurre i costi con il livello Smart, Standard, Vault e Cold Vault. Livello al minor costo Ottieni l'archiviazione dei dati a 0,00099 dollari per GB al mese e il ripristino a 0,02 dollari per GB. API semplice Usa l'API semplice con supporto per i costrutti API S3 per il ciclo di vita della transizione e il ripristino. Scrivi applicazioni con IBM Cloud Object Storage SDK. Archiviazione durevole Implementa dei meccanismi di integrità dati per controllare, validare e applicare capacità di autoriparazione. Progettato per una durabilità dei dati del 99,999999999%. I risultati individuali possono variare.

La piattaforma Cloud Object Storage System ci offre la tecnologia di archiviazione ad alte prestazioni, ma sempre a basso costo, di cui abbiamo bisogno per un ambiente dati in continua crescita. Tillmann Sittig Senior Manager of IT Infrastructure PRIME Research International Scopri come la società di consulenza sulle comunicazioni sta creando un repository di archiviazione dinamico per grandi quantità di dati non strutturati