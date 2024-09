• Direct Attached Storage (DAS): a differenza di un sistema NAS, una soluzione DAS è un dispositivo di storage che non è collegato a una rete, ma è in genere collegato a un computer. Tuttavia, può anche essere collegato a un'unità esterna tramite un cavo USB o thunderbolt, anche se non è così comune. Sebbene le soluzioni DAS siano a basso costo e facili da configurare, la loro capacità di scalare è limitata. Dal momento che lo storage non è accessibile tramite una rete, l'accesso ai file è limitato al numero di porte esterne disponibili. Non solo, ma i sistemi DAS possono diventare più costosi per il backup man mano che le organizzazioni crescono di dimensioni.

• Storage Area Network (SAN): i sistemi SAN si differenziano rispetto al NAS in quanto offrono storage a livello di blocco rispetto allo storage a livello di file. I sistemi SAN si distinguono inoltre per l'uso di reti ad alta velocità, come Fibre Channel, per garantire l'accesso ai dati all'unità di storage. Inoltre, mentre NAS utilizza un singolo dispositivo costituito da container di storage ridondanti o da una serie ridondante di dischi indipendenti (RAID), lo storage SAN utilizza una rete di dispositivi che include storage SSD e flash storage, storage cloud e altro ancora. Anche i sistemi SAN sono più associati a workload transazionali strutturati, mentre le distribuzioni NAS sono più utilizzate per i workload non strutturati. Infine, le configurazioni SAN possono essere più costose e complicate da configurare.