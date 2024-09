La base perfetta per la nuova era dello storage autonomo. La connettività ai dispositivi NVME non è mai stata così veloce, grazie a oltre 64 Gbps e alla latenza ultra bassa offre tempi di accesso più rapidi che mai.

Uno switch di classe director che integra un elenco completo di funzioni intelligenti in un fabric ad alte prestazioni e indipendente dal protocollo. Progettato per reti di storage di piccole e medie dimensioni.

Uno switch di nuova generazione progettato specificatamente per reti di storage su larga scala. Con opzioni di connettività enterprise aggiuntive, fornisce un supporto flessibile e stabile per i server IBM® Z systems.

SAN768C-6

Ottieni una densità di porte tra le più alte del settore per un SAN director con 768 porte Fibre Channel con una velocità di 32 Gbps. Effettua l'implementazione come architettura centralizzata o "collapsed core" per supportare i tuoi workload misti.