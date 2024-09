Compuware ha risparmiato milioni di dollari e ha accelerato DevOps riducendo l'ingombro del suo data center e creando una strategia IT a due piattaforme su risorse on-premise e cloud.

Bosch è passata ai server IBM Power10 con un miglioramento delle prestazioni del 75% per gli stessi workload e supporta gli obiettivi climatici.

The Weather Company® si affida alla sua infrastruttura per offrire prestazioni straordinariamente elevate quando i suoi server sono sottoposti al carico più gravoso.

Scopri come Phoenix Systems combina la containerizzazione con la potenza di LinuxONE per fornire una soluzione di sicurezza cloud completamente automatizzata ai clienti finali.

Cloud Hyper Protect Virtual Servers

Garantire la custodia e la governance degli asset digitali

Togg utilizza Hyper Protect per fornire un'infrastruttura sicura per un'innovativa piattaforma Mobility-as-a-Service (MaaS) in cui gli utenti possono perseguire un'esperienza di mobilità senza problemi.