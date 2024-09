Per il futuro: Bosch si impegna a fissare un livello ancora più elevato per le operazioni ad alta efficienza energetica, consentendo una maggiore sostenibilità in tutta la sua attività. Spostando le soluzioni SAP su server IBM Power10 di nuova generazione, Bosch promuove lo sviluppo di soluzioni rivoluzionarie nell'ambito dell'Internet delle cose (IoT), riducendo al contempo il consumo energetico dei centri dati del 20% e portando la propria strategia ecologica a un livello superiore.

Dai beni di consumo alle soluzioni di mobilità, dalla tecnologia industriale ai servizi per l'energia e gli edifici, Bosch sta realizzando prodotti IoT di nuova generazione, sempre connessi, che trasformeranno la nostra vita quotidiana. Allo stesso tempo, Bosch riconosce che è in corso un processo di trasformazione molto diverso: il cambiamento climatico. Diventando carbon neutral, Bosch contribuisce in modo specifico all'obiettivo concordato a livello internazionale di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius.

L'organizzazione intendeva offrire il proprio contributo nell'affrontare una delle più grandi sfide dell'umanità senza sacrificare l'incredibile vantaggio competitivo che l'ha aiutata ad affermarsi. Spingersi oltre i confini di campi come l'IoT e l'AI, riducendo al contempo l'impronta di carbonio, non è stato un compito semplice.

La funzione IT di Bosch è fondamentale per la strategia del gruppo in materia di IoT, AI, redditività digitale, vicinanza al cliente, resilienza e protezione ambientale. Dopo aver raggiunto l'obiettivo di diventare totalmente carbon neutral nel 2020, l'azienda mirava a rendere ogni aspetto della sue attività ancora più efficiente, inclusi i sistemi aziendali SAP cruciali che aiutano migliaia di dipendenti Bosch a essere più produttivi ogni giorno.

Il team di Bosch che si occupa dell'infrastruttura SAP fornisce soluzioni SAP e servizi correlati a tutti i settori di attività dell'azienda. Si tratta di un team snello che supporta una rete vasta e interconnessa di società operative globali in oltre 60 Paesi e 400 sedi. Il panorama delle soluzioni comprende i sistemi SAP R/3, SAP HANA® e SAP S/4HANA®. Nell'ambito della trasformazione digitale dell'azienda e mentre il supporto per il vecchio SAP R/3 volge al termine, Bosch sta passando a SAP HANA e SAP S/4HANA, che impongono nuovi requisiti all'infrastruttura IT.

Christian Dümmler, Senior Manager responsabile dell'infrastruttura SAP globale di Bosch, conferma: "SAP HANA rappresenta la più recente gamma di prodotti e tecnologie di SAP, che offre gli sviluppi e le funzionalità più recenti, fondamentali per aiutarci a rimanere all'avanguardia nel nostro settore. SAP HANA e SAP S/4HANA sono un punto di riferimento per Bosch".