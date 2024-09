IBM Business Automation Workflow è una funzionalità chiave di IBM Cloud Pak for Business Automation. Combina informazioni, processi e utenti per automatizzare i flussi di lavoro digitali, sia on-premise che su cloud. Consente di creare flussi di lavoro che migliorano la produttività e la collaborazione fra team, di ricavare nuovi insight per la risoluzione dei casi e ottenere risultati migliori.

Business Automation Workflow si integra perfettamente con l'interfaccia conversazionale basata sull'AI di IBM watsonx Orchestrate attraverso Cloud Pak for Business Automation, consentendo agli utenti di rilevare i flussi di lavoro e ottenere facilmente insight in un sistema unificato.