Per trovare la soluzione giusta, Mohsin Khalil, Director of Enterprise Architecture & Solutions Delivery dell'azienda, ha guidato un team che ha condotto ricerche approfondite sugli strumenti di automazione e sui motori di business rules, concentrandosi in particolare sul supporto dell'AI, sulla scalabilità e sulle funzionalità di dashboarding. Infine, il team ha scelto le soluzioni IBM® Business Automation Workflow e IBM Operational Decision Manager, entrambi componenti della suite IBM® Cloud Pak for Business Automation. Riconoscendo che non erano in grado di farcela da soli, si sono rivolti a IBM per chiedere consiglio su un potenziale partner di implementazione. È così che è entrata in scena Salient Process, provider globale di servizi e soluzioni per l'iperautomazione e business partner IBM.

Sebbene l'approvazione di IBM avesse un peso significativo nella loro decisione e Salient vantasse clienti importanti, Khalil e il suo team volevano avere la certezza che Salient potesse non solo fornire la soluzione che cercava, ma anche rispettare le tempistiche previste da FCT per l'attuazione della trasformazione. "Abbiamo ritenuto che la scelta del partner fosse altrettanto importante, se non di più, dei componenti tecnologici", spiega.



Una soluzione proof of concept (POC) di successo, sviluppata in circa tre mesi, ha dato a FCT la fiducia che cercava, e anche di più, spiega Khalil. "Siamo rimasti davvero soddisfatti dello spirito di partnership e collaborazione e del senso di impegno condiviso che il team di Salient ha dimostrato sin dall'inizio", afferma. “E da allora, il nostro rapporto ha continuato a crescere e ad adattarsi parallelamente allo svolgersi del progetto. Per noi, questa è praticamente la definizione di un solido partner di trasformazione."



Come soluzione di automazione, il primo passo nell'implementazione è stato quello di mappare e documentare i flussi di processo da automatizzare. Per ogni processo, gli analisti di Salient si sono riuniti con i proprietari dei processi FCT per identificare e analizzare i dettagli di ogni flusso di processo. Il fatto che il team si sia affidato alla soluzione IBM Blueworks Live per visualizzare visivamente questi flussi non solo ha accelerato l'impegno, ma ha anche scoperto degli insight che si sono rivelati inestimabili nella fase di automazione dei processi successiva.



Uno dei punti chiave del processo, afferma Khalil, è stata la necessità di creare una sorta di approccio "a doppio flusso" per la gestione delle richieste dei prestatori, che fino a quel momento era stata un'interazione umana interamente uno a uno. "È come la regola '80/20'. Abbiamo stabilito che gran parte delle attività più di routine potevano essere automatizzate, il che avrebbe consentito ai dipendenti di concentrarsi su attività di maggiore impatto e più utili per i nostri clienti", spiega, "mentre alcune, a causa della complessità o di altri fattori, avrebbero richiesto un maggiore grado di contatto personale".

Questa flessibilità è fondamentale per il semplice motivo che non esistono due istituti di credito esattamente uguali in termini di pratiche e procedure. Quindi avere la capacità di codificare e modificare le regole che governano i flussi di processo, semplicemente, è un modo elegante per soddisfare queste differenze intrinseche.