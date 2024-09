IBM Operational Decision Manager (ODM) è una potente piattaforma di gestione delle decisioni che semplifica l'elaborazione e la modifica delle decisioni, con funzioni di livello aziendale quali tracciabilità, simulazione, versioning e auditing. IBM ODM aiuta le organizzazioni a prendere decisioni precise che consentono di aumentare l'efficienza, gestire la conformità e migliorare l'agilità operativa.

ODM, disponibile sia come soluzione autonoma che come parte di IBM Cloud Pak for Business Automation, ti aiuta ad analizzare, automatizzare e regolare le decisioni aziendali basate su regole. Questa soluzione può autorizzare un prestito, prendere decisioni su offerte promozionali o rilevare un'opportunità di cross-selling con un livello elevato di precisione e personalizzazione.

Quando è necessario prendere decisioni critiche, le soluzioni decisionali di IBM come ODM e Automation Decision Services (ADS) diventano i catalizzatori del successo. Integrandolo con le capacità conversazionali di watsonx Orchestrate, attraverso Cloud Pak for Business Automation in SaaS, gli utenti possono interagire in modo più efficiente con il sistema, richiamando i motori decisionali e ottenendo insight senza la necessità di interventi manuali.