Lavorando con ABP, business partner IBM, il Ministero ha subito capito che IBM Operational Decision Manager, incluso con IBM® Cloud Pak for Business Automation, offriva le funzionalità tecniche per gestire i dati sullo stato di milioni di cittadini relativamente al COVID-19.

"Abbiamo collaborato con ABP attraverso una serie di scenari proof-of-concept, che ci hanno mostrato come avremmo potuto utilizzare i nostri dati per automatizzare e accelerare il processo decisionale", afferma Altshuler. "Grazie alla nostra collaborazione con ABP, abbiamo capito che potevamo utilizzare il motore decisionale di IBM Operational Decision Manager per assegnare rapidamente i certificati ai cittadini che avevano completato la vaccinazione, a quelli guariti e quelli risultati negativi ai test".

Il Ministero ha lavorato a stretto contatto con ABP per implementare la nuova soluzione e integrarla con più fonti di dati, tra cui l'autorità israeliana per l'immigrazione, gli operatori sanitari e i centri di vaccinazione.

Altshuler ricorda: "ABP aveva un'esperienza significativa nell'implementazione di IBM Operational Decision Manager. Abbiamo anche apprezzato molto il fatto di poter contare sul supporto locale ogni volta che ne avevamo bisogno".

Lavorando con ABP, il Ministero ha implementato con successo il suo primo prodotto digitale: un insieme di regole automatizzate per determinare lo stato vaccinale dell'intera popolazione. Sulla base del successo di questa iniziativa, l'organizzazione ha notevolmente esteso l'uso della soluzione IBM, supportando ulteriori casi d'uso legati al COVID-19 e non solo.

"Durante le fasi successive della pandemia, abbiamo iniziato a monitorare attentamente l'emergere delle varianti di COVID-19", afferma Altshuler. "Per monitorare efficacemente l’evoluzione del virus, era fondamentale determinare quali erano i campioni ottimali dei test COVID-19 da inviare per il sequenziamento genomico. Con ABP, abbiamo creato rapidamente una serie di regole in IBM Operational Decision Manager per assegnare automaticamente la priorità ai campioni da inviare ogni giorno per l'analisi di sequenziamento genomico, il che ci avrebbe aiutato a tracciare nuove varianti e mutazioni del virus".

Inoltre, il Ministero della Salute utilizza IBM Operational Decision Manager per calcolare lo stato della vaccinazione antipolio e gestire la campagna vaccinale monitorando la popolazione interessata.