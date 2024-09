Se il colore è un tipo di linguaggio in India, il suo messaggio è di esuberanza, gioia e bellezza. Non sorprende che lo stesso istinto di esprimersi attraverso il colore stia lasciando un segno sulle pareti delle case indiane, soprattutto tra la classe media in rapida crescita. In mezzo a questo boom di colori, Asian Paints si distingue, non solo per le sue vernici, ma anche per le sue audaci strategie.

Oggi, l'azienda con sede a Mumbai è il principale produttore di vernici in India ed è al settimo posto tra le migliori aziende di rivestimenti al mondo e al secondo posto in Asia. Sebbene molti fattori abbiano contribuito all'attuale ascesa del mercato, quelli che hanno fatto la differenza sono stati la volontà di adottare strategie audaci che hanno dato i loro frutti. Asian Paints è stata, ad esempio, la prima azienda in India a utilizzare la tecnologia, all'epoca un supercomputer, per comprendere e reagire meglio ai modelli della domanda.

Ma ciò che ha veramente contraddistinto Asian Paints è stata una strategia di distribuzione pionieristica e rivoluzionaria in cui il prodotto è passato direttamente dall'impianto di produzione ai rivenditori. Con tutte le sfide logistiche e di adempimento che questo approccio comportava, l'azienda si è avvicinata ai suoi partner di canale e ha stabilito la sua rete di rivenditori, oggi più di 60.000, come pilastro strategico e chiave di crescita che rimane oggi.

Più di recente, Asian Paints ha iniziato un importante percorso di trasformazione da vernici a arredamento, volta a ridefinirsi da azienda di prodotti e servizi relativi a vernici a fornitore di soluzioni di arredamento per le case più diversificate, tra cui sanitari, cucine, tessuti, carte da parati, tappeti, mobili, complementi d'arredo e illuminazione. Per i vertici aziendali e informatici dell'azienda, il cambiamento è stato una naturale evoluzione della strategia che ha ulteriormente ampliato la portata dell'arredamento ai consumatori e diversificato le fonti di reddito.

Ma si sono anche resi conto che ciò presentava una nuova serie di sfide e opportunità per la strategia di distribuzione incentrata sui rivenditori dell'azienda. Un'opportunità fondamentale è stata quella di razionalizzare l'esecuzione delle promozioni commerciali, che hanno lo scopo di aumentare i ricavi. Il nuovo e ampliato mix di offerte dell'azienda minacciava di complicare i processi di promozione, frenando potenzialmente la crescita. Per Asian Paints, si trattava esattamente del tipo di problema che ha portato l'IT e le linee di business a collaborare per trovare una soluzione.