IBM Automation Decision Services (ADS) è un software di automazione aziendale per la modellazione e la gestione delle decisioni aziendali in un'interfaccia utente di facile utilizzo, a uso limitato di codice. È disponibile in versione autonoma o all'interno di IBM Cloud Pak for Business Automation, dove è pre-integrato con altre tecnologie di automazione.

Quando occorre prendere decisioni critiche, le soluzioni decisionali IBM come ADS e Operational Decision Manager (ODM) diventano i catalizzatori del successo. Integrandolo con le capacità conversazionali di watsonx Orchestrate, attraverso Cloud Pak for Business Automation in SaaS, gli utenti possono interagire in modo più efficiente con il sistema, richiamando i motori decisionali e ottenendo insight senza la necessità di interventi manuali.