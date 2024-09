Brownells Inc.

Brownells ora fornisce feedback quasi in tempo reale ai clienti. In effetti, la produzione di articoli regolamentati è aumentata di quasi il 300%, mentre i tempi di attesa dei clienti sono diminuiti del 200%. “I clienti ottengono un’esperienza migliore sul sito web. Sanno cosa possono comprare", dice Graff, che spiega che i piani futuri prevedono di estendere la soluzione IBM per filtrare la merce in base alla posizione del cliente, in modo che non veda articoli che non può acquistare.





Secondo Graff, i piani prevedono anche la pubblicazione di interfacce di programmazione delle applicazioni (API) per l'ambiente software Operational Decision Manager dell'azienda, per fornire un canale as-a-service ad altre organizzazioni del settore delle armi da fuoco per accedere alle informazioni sulle normative correnti.





"Vogliamo essere il punto di riferimento per gli articoli di piccole dimensioni altamente regolamentati. Operational Decision Manager sarà importante per raggiungere questo obiettivo," afferma. "Vogliamo essere quel luogo in cui le persone cercano risposte."