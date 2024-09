Cos'è il middleware?

Il middleware è un software che consente uno o più tipi di comunicazione o connettività tra due o più applicazioni o componenti applicativi in una rete distribuita. Semplificando la connessione di applicazioni che non sono state progettate per connettersi tra loro e fornendo funzionalità per connetterle in modo intelligente, il middleware semplifica lo sviluppo delle applicazioni e accelera il time-to-market.

Esistono molti tipi di middleware. Alcuni, come i broker di messaggi o i monitor di elaborazione delle transazioni, si concentrano su un solo tipo di comunicazione. Altri, come i server di applicazioni web o il middleware per dispositivi mobili, forniscono l'intera gamma di capacità di comunicazione e connettività necessarie per creare uno specifico tipo di applicazione. Altri ancora, come un'offerta iPaaS (Integration Platform as a Service) o un EBS (Enterprise Service Bus), funzionano come hub di integrazione centralizzato per collegare tutti i componenti in un'azienda. (Esiste persino un middleware che consente agli sviluppatori di creare il proprio middleware personalizzato).

Il middleware è stato chiamato così perché il primo middleware di norma fungeva da mediatore tra un front-end dell'applicazione, o client, e una risorsa di back-end, ad esempio un database, un'applicazione mainframe o un dispositivo hardware specializzato, a cui il client avrebbe potuto richiedere dati.

Ma il middleware odierno opera ben oltre questo ambito. Il middleware del portale, ad esempio, comprende il front-end dell'applicazione e gli strumenti per la connettività del back-end; il middleware del database in genere include il proprio archivio dati. E, come leggerai di seguito, una classe emergente di middleware sfrutta la tecnologia dei container per aiutare gli sviluppatori a connettersi alle risorse distribuite su più cloud.