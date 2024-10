Fast Healthcare Interoperability Resources, noto anche come FHIR, è un framework di standard open source per i dati sanitari che si basa su un precedente framework di standard denominato HL7. FHIR è stato creato per semplificare lo spostamento dei dati sanitari da un sistema all'altro.

FHIR organizza i dati in risorse come pazienti, condizioni, farmaci e offre una struttura standardizzata per il modo in cui tali dati vengono organizzati e interpretati da diversi sistemi informatici o applicazioni. FHIR può essere utilizzato anche per strutturare dati finanziari e dati del workflow, come informazioni sui sinistri, appuntamenti e altro ancora.

Molti importanti sistemi sanitari degli Stati Uniti hanno già adottato il FHIR nelle loro pratiche informatiche sanitarie. L'iniziativa Blue Button 2.0 di Medicare si basa sull'FHIR e la Veteran's Affairs Administration ha sviluppato una piattaforma FHIR chiamata Lighthouse. Entrambi forniscono piattaforme per l'accesso dei pazienti alle informazioni sanitarie tramite FHIR.

Il National Coordinator for Health IT negli Stati Uniti ha fatto dell'FHIR una parte fondamentale della roadmap di interoperabilità a livello nazionale (link esterno a ibm.com). Le nuove normative governative e le regole di interoperabilità richiedono una più ampia adozione di FHIR, quindi è fondamentale che le organizzazioni sanitarie, in particolare quelle che ricevono pagamenti per i servizi Medicare o Medicaid, conoscano l'FHIR e lo integrino nelle loro strategie di interoperabilità.