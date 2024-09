Fino alla metà degli anni '70, il codice del computer era visto come implicito nel funzionamento dell'hardware del computer e non come proprietà intellettuale unica soggetta alla protezione del copyright. Le organizzazioni codificavano il proprio software e la condivisione del codice era una pratica comune.

La Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU) è stata istituita nel 1974 e ha concluso che il codice software era una categoria di opera creativa adatta alla protezione del copyright. Ciò ha alimentato la crescita dell'editoria di software indipendente come settore, con il codice sorgente proprietario come principale fonte di ricavo. Poiché il personal computer ha portato le applicazioni su tutte le scrivanie aziendali e in molte famiglie, il mercato del software è diventato estremamente competitivo e gli editor di software sono diventati sempre più attenti alle violazioni dei loro diritti di proprietà.

Una sorta di ribellione contro le restrizioni e le limitazioni del software proprietario iniziò nel 1983. Il programmatore Richard Stallman era irritato dall'idea che gli utenti non potessero personalizzare il software proprietario nel modo che ritenevano più opportuno per svolgere il proprio lavoro. Stallman riteneva che "il software dovesse essere gratuito, come nel linguaggio, non nella birra" e sosteneva l'idea di un software liberamente disponibile per la personalizzazione.

Stallman fondò la Free Software Foundation e avrebbe in seguito continuato a guidare lo sviluppo, tra le altre applicazioni, di un'alternativa open source al sistema operativo Unix di proprietà di AT&T. Ha anche innovato la prima licenza software copyleft, la GNU General Public License (GPL), che richiedeva a chiunque migliorasse il suo codice sorgente di pubblicare liberamente per tutti la propria versione modificata.

Il saggio di Eric S. Raymond del 1997 intitolato "The Cathedral and the Bazaar" è visto come un altro spartiacque nel movimento del software libero. Raymond contrappose l'approccio chiuso e dall'alto verso il basso, tipico dello sviluppo di software proprietario in cui tutto lo sviluppo era gestito da un gruppo centrale (che chiamava The Cathedral), rispetto allo sviluppo pubblico aperto e liberamente condiviso su Internet (The Bazaar). Poco dopo, Netscape Corporation ha rilasciato il codice del browser Mozilla come open source e il movimento open source ha acquisito legittimità.

Poiché molti ritenevano che il termine "software libero" di Stallman sottolineasse in modo improprio "gratis" come valore principale del software, nel 1999 fu adottato il termine "open source". L'Open Source Initiative è stata creata per sostenerlo; l'organizzazione ha anche stabilito le regole di base per il settore attraverso la definizione di open source e ospita licenze open source conformi. Oggi i termini free software (software libero), open source software o OSS (software open source), free and open source software (FOSS) e free/libre-open source software (FLOSS) si riferiscono tutti alla stessa cosa: software con codice sorgente disponibile per l'uso pubblico e la personalizzazione.