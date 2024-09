Cos'è Kubernetes?

Knative (pronunciato 'kay-native') è una piattaforma open source che si basa su Kubernetes e offre due importanti classi di vantaggi per lo sviluppo cloud-native:

Knative fornisce una facile via di accesso al serverless computing

Il serverless computing è un modo relativamente nuovo di distribuire il codice che rende le applicazioni cloud native più efficienti e convenienti. Anziché distribuire un'istanza continua di codice che rimane inattiva in attesa di richieste, il serverless utilizza il codice secondo le necessità, aumentandolo o riducendolo in base alle fluttuazioni della domanda, e poi lo elimina quando non viene utilizzato. Serverless evita lo spreco di capacità e potenza di elaborazione e riduce i costi perché si paga solo per eseguire il codice quando è effettivamente in esecuzione.

Knative consente agli sviluppatori di creare un container una sola volta ed eseguirlo come servizio software o come funzione serverless. È tutto trasparente per lo sviluppatore: Knative gestisce i dettagli in background e lo sviluppatore può concentrarsi sul codice.

Knative semplifica lo sviluppo e l'orchestrazione dei container

Per gli sviluppatori, la containerizzazione del codice richiede molti passaggi ripetitivi e l'orchestrazione dei container richiede molta configurazione e scripting (come la generazione di file di configurazione, l'installazione di dipendenze, la gestione della registrazione e del tracciamento e la scrittura di script di integrazione continua/distribuzione continua (CI/CD).)

Knative semplifica queste attività automatizzandole attraverso tre componenti:

Build: il componente Build di Knative trasforma automaticamente il codice sorgente in un container o in una funzione cloud-native. Nello specifico, estrae il codice dal repository, installa le dipendenze necessarie, crea l'immagine container e la inserisce in un container registry a disposizione di altri sviluppatori. Gli sviluppatori devono specificare la posizione di questi componenti in modo che Knative possa trovarli, ma una volta fatto ciò, Knative automatizza la creazione.

Serve: il componente Serve esegue i container come servizi scalabili; può scalare fino a migliaia di istanze di container o ridurle a zero (scaling to zero). Inoltre, Serve ha due funzioni molto utili: la configurazione, che salva le versioni di un container (chiamate snapshot) ogni volta che si invia il container in produzione e consente di eseguire tali versioni contemporaneamente; e il routing del servizio, che consente di indirizzare diverse quantità di traffico verso queste versioni. È possibile utilizzare queste funzioni insieme per effettuare il rollout graduale di un container o per eseguire un canary test di un'applicazione containerizzata prima di metterla in produzione a livello globale.

Event: il componente Event consente di attivare servizi o funzioni basate su container a seguito di eventi specificati. Questo aspetto è particolarmente importante per le funzionalità serverless di Knative; qualcosa deve dire al sistema di richiamare una funzione quando necessario. Event consente ai team di esprimere il proprio interesse per i tipi di eventi, quindi si connette automaticamente al produttore di eventi e indirizza gli eventi al container, eliminando la necessità di programmare queste connessioni.