I server ricorsivi, noti anche come resolver ricorsivi o resolver DNS, sono generalmente gestiti da internet service provider (ISP), grandi imprese o altri provider di servizi DNS di terze parti. Agiscono per conto dell'utente finale per risolvere il nome di dominio in un indirizzo IP. I resolver ricorsivi memorizzano anche nella cache le risposte a una richiesta per un certo periodo (definito dal valore time-to-live, o TTL) per migliorare l'efficienza del sistema per le query future sullo stesso dominio.

Quando un utente digita un indirizzo web in un browser di ricerca, il browser si connette a un server DNS ricorsivo per risolvere la richiesta. Se il server ricorsivo ha la risposta memorizzata nella cache, può connettere l'utente e completare la richiesta. In caso contrario, il resolver ricorsivo interroga una serie di server DNS autorevoli per trovare l'indirizzo IP e connettere l'utente al sito web desiderato.