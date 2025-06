Che cos'è il DNS primario?

Sebbene l'utilizzo di DNS primari e secondari rappresenti il modo più comune per ottenere l'affidabilità attraverso la ridondanza su Internet, questa pratica non è priva di difficoltà. L'approccio primario-secondario spesso non è in grado di supportare caratteristiche avanzate, come il bilanciamento globale del carico dei server (GSLB).

Gli strumenti di indirizzamento del traffico come GSLB indirizzano il traffico degli utenti ai server DNS in base alla vicinanza geografica. I router DNS inviano automaticamente le richieste al server disponibile più vicino per accelerare il processo di risoluzione.

Tuttavia, questa caratteristica è spesso proprietaria e non può essere trasferita su XFR. Un amministratore di dominio può configurare GSLB sul name server primario, ma non sarebbe in grado di trasferire la configurazione sui server secondari.

Per risolvere questo problema, le aziende possono scegliere fornitori con un sistema proprietario in grado di supportare più server in tutto il mondo. Il DNS Anycast, ad esempio, consente agli amministratori di assegnare un indirizzo IP, o un set di indirizzi IP, a più server distribuiti geograficamente.



Al posto delle dinamiche di comunicazione one-to-one associate al DNS convenzionale, Anycast facilita la comunicazione one-to-many. Pertanto, quando un utente invia una richiesta, la richiesta viene inviata a una rete di resolver (anziché a un singolo resolver) e al server disponibile più vicino per la risoluzione.

Oppure, quando si utilizzano più fornitori, le organizzazioni possono impostare più name server primari e collocare l'utente tra di essi. Anziché affidarsi a trasferimenti DNS e XRF secondari, un amministratore configurerebbe tutti i server direttamente utilizzando un'API.