L'obiettivo principale del bilanciamento globale del carico dei server è migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la disponibilità delle applicazioni. Il GSLB si assicura che le richieste degli utenti vengano indirizzate al miglior data center possibile in base a fattori come il carico del server, la vicinanza all'utente e le condizioni della rete.

Il bilanciamento del carico globale è diverso dal bilanciamento del carico standard, che bilancia il traffico locale ed è un requisito standard per tutte le aziende. Il bilanciamento del carico standard previene il sovraccarico di risorse specifiche di back-end e ottimizza le prestazioni tra server e servizi locali all'interno di un singolo cloud o data center on-premise.

GSLB fornisce il bilanciamento del carico per i relativi sistemi, in genere quelli che operano in grandi aziende distribuite con un'enorme impronta globale che gestiscono un throughput di dati ad alto volume. Impedisce il sovraccarico dei sistemi di bilanciamento del carico locali e regionali che operano in ambienti multicloud e quelli che orchestrano i workload tra cloud e infrastrutture on-premise, ottimizzando le prestazioni su server e servizi globali.