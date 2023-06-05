Cos’è il cloud ibrido?

L'hybrid cloud combina e unifica cloud pubblico, cloud privato e infrastruttura on-premise per creare un'unica infrastruttura IT flessibile e conveniente.

 Casi d'uso per il cloud ibrido

Un'infrastruttura IT unificata che utilizza hybrid cloud è adatta a diversi casi d'uso:

  • Sicurezza e conformità normativa: proteggi le risorse del cloud privato con un firewall per dati sensibili e workload altamente regolamentati e utilizza le risorse del cloud pubblico più economiche per workload e dati meno sensibili.

  • Scalabilità e resilienza: u​​tilizza le risorse di elaborazione del cloud pubblico e di storage cloud per un ampliamento rapido, automatico ed economico in risposta a picchi di traffico non pianificati senza influire sui workload del cloud privato (un processo chiamato "cloudbursting").

  • Adozione rapida di nuove tecnologie: adotta o passa alla soluzione Software-as-a-Service (SaaS) più recente e integra tali soluzioni nelle applicazioni esistenti, senza dover fornire una nuova infrastruttura on-premise.

  • Miglioramento delle applicazioni legacy: utilizza i servizi di cloud pubblico per migliorare l'esperienza dell'utente delle app esistenti o per estenderli a nuovi dispositivi.

  • Migrazione VMware: eseguire un “lift and shift” dei workload on-premise esistenti verso un'infrastruttura di cloud pubblico virtualizzata per ridurre lo spazio occupato dal data center on-premise e scalare secondo necessità senza ulteriori investimenti in attrezzature.

  • Ottimizzazione delle risorse e risparmio sui costi: esegui workload con capacità prevedibile su cloud privato e migra i workload più variabili sul cloud pubblico; utilizza l'infrastruttura cloud pubblica per avviare rapidamente lo sviluppo e testare le risorse in base alle esigenze.
Come funziona il cloud ibrido?

Architettura di cloud ibrido tradizionale

Inizialmente, l'architettura hybrid cloud si concentrava sui meccanismi di trasformazione di porzioni del data center on-premise di un'azienda in infrastrutture cloud private. E poi collegare tale infrastruttura ad ambienti cloud pubblici ospitati in hosting da un provider di cloud pubblico (ad esempio AWS, Google Cloud Services, IBM Cloud, Microsoft Azure). Ciò è stato ottenuto utilizzando una soluzione hybrid cloud preconfezionata come Red Hat OpenStack (link esterno a ibm.com). Oppure utilizzando un sofisticato middleware aziendale per integrare le risorse cloud in tutti gli ambienti. Strumenti di gestione unificati per il monitoraggio, l'assegnazione e la gestione di tali risorse da una console centrale o da un "singolo pannello di controllo."

Architettura di cloud ibrido moderna

Oggi l'architettura hybrid cloud si concentra meno sulla connettività fisica e più sul supporto della portabilità dei workload in tutti gli ambienti cloud. E sull'automazione dell'implementazione di tali workload nel miglior ambiente cloud per un determinato scopo aziendale. Diverse tendenze stanno favorendo questo cambiamento.

Nell'ambito della prossima fase critica delle loro trasformazioni digitali, le organizzazioni stanno sviluppando nuove applicazioni e modernizzando le applicazioni legacy per utilizzare tecnologie cloud-native . Tecnologie che consentono sviluppo, implementazione, gestione e prestazioni coerenti e affidabili in tutti gli ambienti cloud e tra i fornitori di cloud.

Nello specifico, stanno creando o trasformando applicazioni per utilizzare l'architettura dei microservizi che suddivide le applicazioni in componenti più piccoli, liberamente accoppiati, riutilizzabili e incentrati su funzioni aziendali specifiche. Queste applicazioni vengono distribuite in container,ovvero unità leggerissime eseguibili che contengono solo il codice applicativo e le dipendenze del sistema operativo virtualizzato necessarie per eseguirlo.

A un livello superiore, il cloud pubblico e quello privato non sono più "luoghi" fisici da connettere. Ad esempio, molti fornitori di servizi cloud offrono ora servizi di cloud pubblico eseguiti nei data center on-premise dei loro clienti. I cloud privati, una volta eseguiti esclusivamente on-premise, ora sono spesso ospitati in data center off-premise, su reti private virtuali (VPN) o cloud privati virtuali(VPC). Oppure su un'infrastruttura dedicata che viene noleggiata da provider di terze parti (che a volte sono provider di cloud pubblico).

Inoltre, la virtualizzazione dell'infrastruttura, chiamata anche infrastruttura come codice,consente agli sviluppatori di creare questi ambienti su richiesta utilizzando qualsiasi risorsa di elaborazione o risorsa cloud presente dietro oppure oltre il firewall. Ciò assume ulteriore importanza con l'avvento dell'edge computing, che offre opportunità per migliorare le prestazioni delle applicazioni globali spostando i workload e i dati più vicino al luogo in cui si svolge l'elaborazione vera e propria.

Come risultato di questi e altri fattori, la moderna infrastruttura di cloud ibrido sta iniziando a unirsi intorno a una piattaforma unificata di multicloud ibrido che comprende:

  • Supporto per lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni cloud-native su tutti i tipi di cloud (pubblico e privato) e provider di cloud.

  • Un unico sistema operativo in tutti gli ambienti.

  • Una piattaforma di orchestrazione dei container, in genere Kubernetes,che automatizza l'implementazione delle applicazioni in ambienti cloud.

Lo sviluppo cloud-native consente agli sviluppatori di trasformare le applicazioni monolitiche in unità di funzionalità incentrate sul business che possono essere eseguite ovunque e riutilizzate all'interno di varie applicazioni. Un sistema operativo standard consente agli sviluppatori di creare qualsiasi dipendenza hardware in qualsiasi container. Inoltre, l'orchestrazione e l'automazione di Kubernetes offrono agli sviluppatori un controllo granulare e completo sulla configurazione e l'implementazione dei container tra cui sicurezza, bilanciamento del carico, scalabilità e altro ancora, in molteplici ambienti cloud.

Vantaggi di una piattaforma di cloud ibrido unificata

Una strategia unificata di cloud ibrido si trova ancora nella fase di “adozione anticipata”; in un recente sondaggio, il 13% delle organizzazioni ha riferito di utilizzare attivamente una piattaforma di gestione multicloud. Ma queste organizzazioni stanno già ottenendo vantaggi significativi, esposti qui di seguito.

  • Maggiore produttività degli sviluppatori: una piattaforma di cloud ibrido unificata può aiutare a espandere l'adozione delle metodologie Agile e DevOps e consentire ai team di sviluppo di sviluppare una volta e implementare su tutti i cloud.

  • Maggiore efficienza dell'infrastruttura: con un controllo più granulare sulle risorse, i team di sviluppo e operazioni IT possono ottimizzare la spesa tra servizi di cloud pubblico, cloud privato e fornitori cloud. L'hybrid cloud aiuta inoltre le aziende a modernizzare le applicazioni più velocemente e a connettere i servizi cloud ai dati su infrastrutture cloud oppure on-premise in modi che offrono nuovo valore.

  • Maggiore sicurezza e conformità normativa: una piattaforma unificata consente a un'organizzazione di attingere alle migliori tecnologie di sicurezza cloud e conformità normativa e di implementare sicurezza e conformità in tutti gli ambienti in modo coerente.

  • Accelerazione aziendale complessiva: ciò include cicli di sviluppo dei prodotti più brevi, innovazione e time-to-market accelerati, risposta più rapida al feedback dei clienti, consegne più rapide delle applicazioni più vicine al cliente (ad esempio, ecommerce edge). E un'integrazione e una combinazione più rapide con partner o terze parti per offrire nuovi prodotti e servizi.
Soluzioni correlate
Soluzioni di Hybrid Cloud

IBM offre un approccio più completo e coerente allo sviluppo, alla sicurezza e alle operazioni in tutti gli ambienti ibridi. Il nostro approccio hybrid cloud offre un valore fino a 2,5 volte superiore rispetto a un approccio basato solo sul cloud pubblico.

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Distribuisci cluster di Kubernetes ad alta disponibilità e completamente gestiti per le tue applicazioni containerizzate con un solo clic.

IBM Turbonomic

Ottieni una riduzione del 33% della spesa per il cloud con le funzionalità di ottimizzazione dei costi per il cloud ibrido di Turbonomic.

IBM Cloud Satellite

Distribuisci e gestisci applicazioni containerizzate in modo coerente negli ambienti on-premise, edge computing e cloud pubblico di qualsiasi fornitore.

IBM Hybrid Cloud Mesh

IBM Hybrid Cloud Mesh offre una connettività semplice, sicura e prevedibile incentrata sulle applicazioni.

Fai il passo successivo

IBM Turbonomic consente di eseguire le applicazioni senza soluzione di continuità, continuo ed economico allo scopo di ottenere prestazioni efficienti delle applicazioni riducendo al contempo i costi.

