Architettura di cloud ibrido tradizionale

Inizialmente, l'architettura hybrid cloud si concentrava sui meccanismi di trasformazione di porzioni del data center on-premise di un'azienda in infrastrutture cloud private. E poi collegare tale infrastruttura ad ambienti cloud pubblici ospitati in hosting da un provider di cloud pubblico (ad esempio AWS, Google Cloud Services, IBM Cloud, Microsoft Azure). Ciò è stato ottenuto utilizzando una soluzione hybrid cloud preconfezionata come Red Hat OpenStack (link esterno a ibm.com). Oppure utilizzando un sofisticato middleware aziendale per integrare le risorse cloud in tutti gli ambienti. Strumenti di gestione unificati per il monitoraggio, l'assegnazione e la gestione di tali risorse da una console centrale o da un "singolo pannello di controllo."

Architettura di cloud ibrido moderna

Oggi l'architettura hybrid cloud si concentra meno sulla connettività fisica e più sul supporto della portabilità dei workload in tutti gli ambienti cloud. E sull'automazione dell'implementazione di tali workload nel miglior ambiente cloud per un determinato scopo aziendale. Diverse tendenze stanno favorendo questo cambiamento.

Nell'ambito della prossima fase critica delle loro trasformazioni digitali, le organizzazioni stanno sviluppando nuove applicazioni e modernizzando le applicazioni legacy per utilizzare tecnologie cloud-native . Tecnologie che consentono sviluppo, implementazione, gestione e prestazioni coerenti e affidabili in tutti gli ambienti cloud e tra i fornitori di cloud.

Nello specifico, stanno creando o trasformando applicazioni per utilizzare l'architettura dei microservizi che suddivide le applicazioni in componenti più piccoli, liberamente accoppiati, riutilizzabili e incentrati su funzioni aziendali specifiche. Queste applicazioni vengono distribuite in container,ovvero unità leggerissime eseguibili che contengono solo il codice applicativo e le dipendenze del sistema operativo virtualizzato necessarie per eseguirlo.

A un livello superiore, il cloud pubblico e quello privato non sono più "luoghi" fisici da connettere. Ad esempio, molti fornitori di servizi cloud offrono ora servizi di cloud pubblico eseguiti nei data center on-premise dei loro clienti. I cloud privati, una volta eseguiti esclusivamente on-premise, ora sono spesso ospitati in data center off-premise, su reti private virtuali (VPN) o cloud privati virtuali(VPC). Oppure su un'infrastruttura dedicata che viene noleggiata da provider di terze parti (che a volte sono provider di cloud pubblico).

Inoltre, la virtualizzazione dell'infrastruttura, chiamata anche infrastruttura come codice,consente agli sviluppatori di creare questi ambienti su richiesta utilizzando qualsiasi risorsa di elaborazione o risorsa cloud presente dietro oppure oltre il firewall. Ciò assume ulteriore importanza con l'avvento dell'edge computing, che offre opportunità per migliorare le prestazioni delle applicazioni globali spostando i workload e i dati più vicino al luogo in cui si svolge l'elaborazione vera e propria.

Come risultato di questi e altri fattori, la moderna infrastruttura di cloud ibrido sta iniziando a unirsi intorno a una piattaforma unificata di multicloud ibrido che comprende:

Supporto per lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni cloud-native su tutti i tipi di cloud (pubblico e privato) e provider di cloud.





Un unico sistema operativo in tutti gli ambienti.





Una piattaforma di orchestrazione dei container, in genere Kubernetes,che automatizza l'implementazione delle applicazioni in ambienti cloud.

Lo sviluppo cloud-native consente agli sviluppatori di trasformare le applicazioni monolitiche in unità di funzionalità incentrate sul business che possono essere eseguite ovunque e riutilizzate all'interno di varie applicazioni. Un sistema operativo standard consente agli sviluppatori di creare qualsiasi dipendenza hardware in qualsiasi container. Inoltre, l'orchestrazione e l'automazione di Kubernetes offrono agli sviluppatori un controllo granulare e completo sulla configurazione e l'implementazione dei container tra cui sicurezza, bilanciamento del carico, scalabilità e altro ancora, in molteplici ambienti cloud.