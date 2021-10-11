Che cos'è il middleware?

Introdotto per la prima volta alla fine degli anni '60, il termine middleware è stato coniato perché la prima versione agiva da mediatore tra un client front-end di applicazione e una risorsa back-end (ad esempio, un database, un'applicazione mainframe o un dispositivo hardware specializzato) da cui il cliente poteva richiedere i dati. In risposta all'aumento dell'informatica distribuita negli anni '80, l'uso del middleware è aumentato per collegare le nuove applicazioni ai sistemi legacy tradizionali.

Ma il middleware odierno va ben oltre questo ambito. Il middleware del portale, per esempio, comprende sia il front-end dell'applicazione sia gli strumenti per la connettività back-end. Il middleware del database solitamente include il proprio storage dei dati.

Il middleware si è evoluto fino a svolgere un ruolo essenziale nello sviluppo di applicazioni cloud-native moderne. Utilizza la tecnologia dei container, che consente al DevOps e ad altri team di connettersi alle risorse distribuite in ambienti multicloud. Questo supporta l'integrazione continua (CI) e la distribuzione continua (CD), CI/CD, semplificando la codifica, il collaudo e l'implementazione delle applicazioni per una rapida scalabilità e la crescita del business.

Le aziende sfruttano sempre di più il middleware come offerta di servizi basati sul cloud per la comunicazione tra sistemi e come strumento di gestione dei dati. Uno studio di Technavio prevede che il mercato globale del middleware as a service (MWaaS) crescerà di 45,44 miliardi di dollari, con un CAGR del 17,73% tra il 2023 e il 2028. Lo studio attribuisce questa crescita all'adozione diffusa del cloud computing e a un aumento del serverless computing e dei microservizi.1