Un web server fornisce contenuti web statici, ad esempio pagine HTML, file, immagini, video, principalmente in risposta alle richieste del protocollo di trasferimento ipertestuale (HTTP) da un browser web.

Un application server può inoltre fornire contenuti web, ma il suo compito principale è quello di consentire l'interazione tra i client degli utenti e il codice dell'applicazione lato server, ovvero il codice che rappresenta quello che spesso viene chiamato logica di business, per generare e fornire contenuti dinamici, come risultati di transazioni, supporto decisionale o real-time analytics.

Il client di un server applicazioni può essere l'interfaccia utente dell'applicazione, un browser web o un app mobile e l'interazione client-server può avvenire attraverso un numero qualsiasi di protocolli di comunicazione. Tuttavia, in pratica, il confine tra web server e application server è diventato più sfumato, in particolare da quando il browser web è emerso come client applicativo preferito e da quando sono cresciute le aspettative degli utenti in merito alle applicazioni web e alle prestazioni delle applicazioni web.

La maggior parte dei server web supporta plug-in per linguaggi di scripting (ad esempio, ASP, JSP, PHP, Perl) che consentono al server web di generare contenuti dinamici basati sulla logica lato server. Un numero crescente di application server non solo incorpora funzionalità di server web, ma utilizza HTTP come protocollo principale e supporta altri protocolli (ad esempio, CGI e varianti CGI) come interfaccia con i server web.

Consentono inoltre alle applicazioni web di utilizzare servizi come il reverse proxy, il clustering, la ridondanza e bilanciamento del carico, servizi che migliorano le prestazioni e l'affidabilità e consentono agli sviluppatori di concentrarsi meno sull'infrastruttura e più sulla codifica. Per rendere le cose più confuse, numerosi server web e alcuni server di applicazioni vengono denominati, o si riferiscono, a se stessi, come server di applicazioni web.

La conclusione è che i web server e gli application server più popolari di oggi sono ibridi di entrambi. La maggior parte delle applicazioni sempre più avanzate in uso oggigiorno sono caratterizzate da una combinazione di contenuti web statici e contenuti dinamici, forniti attraverso una combinazione di tecnologie di web server e application server.