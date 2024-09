Soluzioni di infrastruttura cloud

Infrastructure as a Service (IaaS) è un tipo di cloud computing che consente di allocare on demand risorse di elaborazione, rete, archiviazione e sicurezza. L'approccio di IBM® Cloud a IaaS permette di scalare e ridurre le risorse in base alle necessità in oltre 60 centri dati in tutto il mondo.

Accedi allo stack completo di calcolo, fino al bare metal. Ottieni più controllo. Personalizza l'hardware in base alle tue specifiche esatte e soddisfa le precise richieste dei tuoi carichi di lavoro.