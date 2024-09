La dicitura "as a service" si riferisce in genere a un servizio di cloud computing in cui un fornitore di cloud gestisce i servizi per un'organizzazione. Insieme alla piattaforma come servizio (PaaS) e al software come servizio (SaaS), IaaS è tra i primi tre modelli di servizi cloud più popolari. Queste categorie di servizi cloud computing non sono reciprocamente esclusive. La maggior parte delle aziende ne utilizza più di uno e la maggior parte delle grandi aziende utilizza tutti e tre i servizi cloud gestiti come parte del proprio stack di cloud offerto dai provider di servizi cloud.

IaaS, PaaS e SaaS si basano su risorse multi-tenant: un singolo computer fisico o VM viene condiviso tra più utenti o organizzazioni client. I fornitori di servizi cloud in genere offrono soluzioni di hosting multi-tenant come alternativa più economica alle soluzioni di hosting single-tenant o dedicate.

In un ambiente IT tradizionale, l'utente è responsabile della gestione dell'intero stack end-to-end, dall'hardware fisico per i server e le risorse di rete fino alla virtualizzazione, ai sistemi operativi, al middleware e così via. IaaS, PaaS e SaaS offrono ciascuno un livello di astrazione progressivo.