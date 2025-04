Cosa sono il backup e il disaster recovery?

Una volta compresi i concetti chiave, è il momento di applicarli al workload. Molte organizzazioni hanno più RTO e RPO che riflettono l'importanza di ogni workload per la loro azienda.

Per una grande banca, il sistema bancario online potrebbe rappresentare un workload critico e quindi la banca deve ridurre al minimo le perdite di tempo e dati. Tuttavia, l'applicazione per il monitoraggio del tempo dei dipendenti della banca è meno importante; in caso di disastro, la banca potrebbe consentire che l'applicazione rimanga inattiva per diverse ore o addirittura un giorno senza avere un grande impatto negativo sull'attività. Definire i workload come Tier 1, Tier 2 o Tier 3 può fornire un framework per il piano di disaster recovery.