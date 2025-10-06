Una piattaforma cloud aziendale progettata anche per i settori più regolamentati, che offre un cloud altamente resiliente, performante, sicuro e conforme.
Proposta di servizi differenziata per i clienti aziendali
“Il cloud più affidabile che abbiamo mai utilizzato a livello globale” - Robert Green, CEO di Dizzion
Ottimizza la tua zona di destinazione del workload su x86, Power e IBM SaaS tramite IBM Cloud
Risparmio del 90% sui costi per la piattaforma CIO Hybrid Cloud di IBM che ospita workload containerizzati rispetto all'hosting legacy
Cloud aziendale pronto per l'AI con sicurezza e conformità integrate per offrire prestazioni e resilienza su larga scala
2,7 milioni di punti dati in pochi secondi -I tifosi ottengono insight istantanei e sicuri a Wimbledon
Sposta i workload dove necessario senza dover stipulare contratti di grandi dimensioni per ottenere costi favorevoli
Nessun grande impegno - Con livelli di impegno inferiori e sconti standard più elevati
IBM Cloud consente di scalare senza soluzione di continuità per supportare la natura estremamente dinamica e ad alta intensità di prestazioni dei workload AI.
I leader di settore si affidano a IBM Cloud
Accelera e riduci i rischi del tuo percorso di trasformazione con gli strumenti e gli esperti di IBM, che guidano le azioni legate ai tuoi obiettivi di business e alla zona di destinazione dell'hybrid cloud adatta allo scopo.