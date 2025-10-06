IBM Cloud: pronto per l'AI, sicuro e ibrido fin dalla progettazione

Una piattaforma cloud aziendale progettata anche per i settori più regolamentati, che offre un cloud altamente resiliente, performante, sicuro e conforme.
Aggiornamenti delle funzionalità Unisciti a noi a un summit digitale di 90 minuti di grande impatto, pensato per i partner, al Cloud Partner Summit, il 22 ottobre 2025 Registrati ora Il calcolo su larga scala reso semplice! Le flotte serverless offrono un modo semplice per implementare workload ad alta intensità di calcolo in modo efficiente e sicuro su macchine virtuali o GPU.
Un collage di forme geometriche e due uomini che lavorano al computer

IBM TechXchange 2025

Scopri come accelerare il tuo percorso verso l'AI e la modernizzazione con IBM Cloud, ottieni le migliori certificazioni e fai rete con i colleghi

Angolazione ravvicinata di uomini d'affari che si stringono la mano
Affidabile

Proposta di servizi differenziata per i clienti aziendali

“Il cloud più affidabile che abbiamo mai utilizzato a livello globale”  - Robert Green, CEO di Dizzion

Angolazione ravvicinata di professionisti che firmano documenti
Hybrid by design

Ottimizza la tua zona di destinazione del workload su x86, Power e IBM SaaS tramite IBM Cloud

Risparmio del 90% sui costi per la piattaforma CIO Hybrid Cloud di IBM che ospita workload containerizzati rispetto all'hosting legacy

Angolazione ravvicinata della mano di un cliente che interagisce con la tecnologia
Costruito appositamente

Cloud aziendale pronto per l'AI con sicurezza e conformità integrate per offrire prestazioni e resilienza su larga scala

2,7 milioni di punti dati in pochi secondi -I tifosi ottengono insight istantanei e sicuri a Wimbledon

Illustrazione di mani che interagiscono con forme diverse
Flessibile

Sposta i workload dove necessario senza dover stipulare contratti di grandi dimensioni per ottenere costi favorevoli

Nessun grande impegno - Con livelli di impegno inferiori e sconti standard più elevati

Scala l'AI con fiducia

IBM Cloud consente di scalare senza soluzione di continuità per supportare la natura estremamente dinamica e ad alta intensità di prestazioni dei workload AI.
Rendering 3D di più anelli trasparenti e viola incastrati tra loro
Crea, scala e governa l'AI
Implementa e integra facilmente l'AI in tutta l'azienda, gestisci tutte le fonti di dati e accelera i workflow di AI responsabile, tutto su un'unica piattaforma.
Primo piano di un circuito stampato
Infrastruttura AI IBM
IBM Infrastructure è sicura, scalabile, aperta, indennizzata e progettata per supportare la natura estremamente dinamica e ad alta intensità di prestazioni dei workload AI.
Donna che utilizza il suo smartphone per strada
Framework IBM per proteggere l'AI generativa
Proteggi l'AI in ogni fase della pipeline dell'AI: sicurezza dei dati, sicurezza del modello e sicurezza nell'utilizzo.
Veduta aerea di una fitta foresta verde
Calcolatore di carbonio IBM Cloud
Scala e accelera in modo sostenibile l'innovazione basata sull'AI.

 Leggi i case study

Prodotti e soluzioni in primo piano

IBM Cloud per i settori regolamentati

La piattaforma cloud aziendale di IBM è progettata per soddisfare i più elevati livelli di requisiti normativi, sicurezza e conformità anche per i settori più regolamentati.

 IBM Cloud for Financial Services

Il primo cloud pubblico al mondo pensato per i servizi finanziari che consente di ridurre i rischi e rafforzare la conformità.

 IBM watsonx.governance

"Infrangi la black box" con la governance dell'AI. IBM watsonx.governance è progettato per dirigere, gestire e monitorare le attività AI della tua organizzazione.

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

Runtime del container di calcolo confidenziale completamente gestito che consente l'implementazione di workload sensibili containerizzati in un ambiente altamente isolato con garanzia tecnica.
IBM Cloud per VMware

Sicurezza, efficienza e gestione nelle modalità preferite con IBM Cloud

 IBM Power Virtual Server

Sposta e gestisci senza soluzione di continuità i tuoi workload fra ambienti cloud e on-premise

 IBM Cloud Compute con GPU

Più scelta e flessibilità con i nostri server GPU

 Servizi di elaborazione su IBM Cloud

Lascia che IBM Cloud gestisca la tua infrastruttura, mentre tu gestisci il tuo ambiente. <sub></sub>Paga solo per ciò di cui hai bisogno.

 IBM Cloud Code Engine

Esegui il tuo container, il codice applicativo, il processo batch o la funzione su una piattaforma serverless completamente gestita.

 IBM Cloud Object Storage

Archivia i dati in qualsiasi formato, ovunque, con scalabilità, resilienza e sicurezza.
IBM Cloud for SAP

Accelera la modernizzazione di SAP ERP, riduci i rischi e trasforma le tue operazioni aziendali.

 Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Containerizza, automatizza completamente ed estendi i workload aziendali in ambienti hybrid cloud.

 Calcolo ad alte prestazioni

Affronta sfide su larga scala e ad alta intensità di calcolo e accelera il time-to-insight con le soluzioni HPC per l'hybrid cloud.

 Trasferimento file ad alta velocità

Sposta file e set di dati di grandi dimensioni alla massima velocità, indipendentemente dalla distanza, dalle dimensioni o dalle condizioni della rete.
Confidential computing

Proteggi i dati durante l'intero ciclo di vita dell'elaborazione.

 IBM Cloud Security Solutions

Passa con fiducia al multicloud ibrido e integra la sicurezza in ogni fase del tuo percorso verso l'adozione del cloud.

 Sicurezza e conformità del cloud

Gestisci in modo centralizzato la sicurezza, il rischio e la conformità agli standard normativi della tua organizzazione.
InstructLab as a Service su IBM Cloud

InstructLab as a Service su IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud

 GPU & AI Accelerators su IBM Cloud

GPU & AI Accelerators su IBM Cloud
Trasforma con IBM Cloud

Accelera e riduci i rischi del tuo percorso di trasformazione con gli strumenti e gli esperti di IBM, che guidano le azioni legate ai tuoi obiettivi di business e alla zona di destinazione dell'hybrid cloud adatta allo scopo.

Offerte promozionali

Piano tariffario unico per Cloud Object Storage
Memorizza di più. Spendi meno. A partire da soli 12 USD/TB al mese per un periodo limitato su Cloud Object Storage. Nessun codice richiesto.
Risparmia fino all'83% sugli Intel Xeon 2174G IBM Cloud Bare Metal Servers.
Risparmia fino all'83% sugli Intel Xeon 2174G IBM Cloud Bare Metal Servers per tutta la durata del server. Utilizza il codice promozionale SCALENOW1 al momento del pagamento.
Risparmia fino al 69% sugli IBM Cloud Bare Metal Servers
Risparmia fino al 69% su IBM Cloud Bare Metal Server inclusi Intel Xeon 4210, Intel Xeon 5218, Intel Xeon 6248, Intel Xeon 6434, Intel Xeon 8260, e Intel Xeon 8474 per tuta la durata del server. Utilizza il codice promozionale SCALENOW2 al momento del pagamento.
Profili di Virtual Servers for VPC
Risparmia fino al 60% con i nostri nuovi profili Virtual Servers for VPC utilizzando il codice BUYVPC al momento del pagamento. Promozione valida per i nuovi clienti per 12 mesi. La promozione scade il 28 gennaio 2026.
IBM® Cloud Mass Storage Server
Risparmia il 70% su server di storage di massa selezionati, inclusi i processori Intel Xeon 6416 disponibili con 24, 32 o 36 core. Utilizza il codice promozionale STOREMORE al momento del pagamento. Valido per i nuovi clienti di Mass Storage Servers. La promozione termina il 31 dicembre 2025.
Incentivi finanziari per VMware Cloud Foundation su IBM Cloud
Due incentivi molto interessanti: 1. Ottieni fino al 50% di sconto su un contratto di 1 o 3 anni con VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS) 2. Migra i workload VMware a VMware Cloud Foundation su IBM Cloud con un massimo di 200.000 USD in crediti di migrazione.
USD 2000 di sconto per IBM Power Virtual Server
Applica il codice promozionale: POWERVS2000 per ottenere 2.000 USD di sconto su Power Virtual Server e sulle varie risorse di servizio preconfigurate necessarie per creare un ambiente IBM Power Computing. Il codice promozionale scade il 31 dicembre 2025.
Profili GPU su schede NVIDIA L40s e A100PCIe e Intel Gaudi 3
Approfitta del 50% di sconto sui profili GPU sulle schede PCIe NVIDIA L40s e A100 e sugli acceleratori Intel Gaudi 3 utilizzando il codice GPU4YOU al momento del pagamento. Promozione valida per i nuovi clienti per 6 mesi. Le promozioni scadono il 28 gennaio 2026.
Scopra tutte le promozioni IBM Cloud progettate per sostenere il suo percorso di creazione dell'infrastruttura cloud ibrida dell'Organizzazione.
Vista dal basso dell'Antilope Canyon
