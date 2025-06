I team di IBM Finance e Quote-to-Cash hanno collaborato con l'organizzazione IBM Chief Information Office (CIO), un dipartimento all'interno di IBM che gestisce le applicazioni che mantengono l'azienda in funzione, IBM Consulting® e SAP® per trasformare i loro processi end-to-end con un approccio modernizzato nel cloud. IBM ha scelto di passare a SAP Cloud ERP utilizzando RISE with SAP su IBM Power Virtual Server per intraprendere uno dei progetti di trasformazione aziendale più grandi al mondo 1, volto ad accelerare la crescita dell'azienda e a supportare meglio i propri clienti.

Questa migrazione a SAP S/4HANA Cloud, il software Cloud ERP di nuova generazione di SAP, ha migliorato i processi aziendali, i dati centralizzati e standardizzati in tutto il mondo e il processo decisionale attraverso AI e workflow automatizzati. Questo ha consentito a IBM di accelerare la business transformation nel cloud, semplificare e snellire le operazioni, passando da una configurazione on-premise su IBM Power e SAP ECC a SAP S/4HANA Cloud su IBM Power Virtual Server. I vantaggi operativi derivanti da questa trasformazione hanno inoltre aiutato il team IBM a offrire una migliore esperienza del cliente. La soluzione supporta oltre 150.000 utenti ERP in 175 Paesi. Nonostante l'implementazione globale e la complessità dell'ambito del programma per supportare le esigenze delle diverse unità di business, la migrazione è stata completata in 18 mesi. IBM ha ottenuto una riduzione del 30% nei costi infrastrutturali3 e nelle operazioni correlate grazie al passaggio a SAP cloud ERP2. La coerenza dell'architettura tra gli ambienti IBM Power on-premise e IBM Power Virtual Server ha comportato una riduzione dei tempi di migrazione dal 15 al 25% rispetto al tempo necessario per il passaggio dagli ambienti Power agli ambienti x86 in altri cloud, grazie alla coerenza dell'architettura tra gli ambienti e alle prestazioni di elaborazione dei processori Power1.

"La situazione attuale è quella che chiamiamo impresa digitale: snellimento delle fasi di lavoro, semplificazione radicale dei processi globali e automazione dell'uso di AI su larga scala. SAP S/4HANA cloud è il motore di questo viaggio," afferma David Ackerman, Director of SAP S/4HANA Platform presso IBM. Sirish Gottimukkala, Director for IT Delivery presso IBM, ha aggiunto: "Questo aggiornamento di SAP pone le basi per l'AI e la risoluzione di problemi più complessi. Mentre continuiamo a costruire su questo, le fondamenta devono rimanere solide e resilienti. È qui che entrano in gioco la sicurezza e la disponibilità del landscape SAP su IBM Power Virtual Server e IBM Cloud. Da quando è entrato in funzione, abbiamo sempre avuto una disponibilità del 100%, senza interruzioni."

IBM Consulting ha guidato questo lavoro di trasformazione dall'inizio alla fine, garantendo i servizi tecnici, l'implementazione e l'esperienza nei servizi di gestione delle applicazioni necessari per aiutare a spostare ed eseguire in sicurezza queste soluzioni complesse. Come parte del passaggio a SAP S/4 HANA Cloud, i team di IBM Finance e Quote to Cash hanno raggiunto nuovi workflow che hanno semplificato il loro processo, tra cui:

Funzionalità di strutturazione dei contratti, che consente la ristrutturazione automatica dei termini del contratto e del progetto per allinearli ai requisiti di consegna.

Funzionalità di base di trasferimento dei ricavi e dei costi, che garantisce un accurato allineamento finanziario tra i progetti.

Monitoraggio e gestione completi delle voci del foglio presenze, semplificando il processo di approvazione e smaltimento delle ore dichiarate.

Dashboard interattive per i project manager, che visualizzano la capacità di budget rispetto agli ordini di acquisto dei clienti.

Gestione in tempo reale delle fatture (creazione, simulazione e rilascio) e monitoraggio delle date di scadenza della fatturazione, migliorando l'efficienza operativa.

Un algoritmo di abbinamento basato su AI che analizza le transazioni di pagamento, riducendo gli sforzi di riconciliazione manuale.

"Le dashboard interattive per project manager e consulenti consentono una migliore visualizzazione dello stato attuale di ogni cliente. Queste dashboard monitorano in tempo reale i progressi in termini di date di scadenza e quando le fatture devono essere inviate, garantendo così un allineamento e una sinergia ottimali," afferma Carol Bruce, Director of Quote to Cash Consulting presso IBM.