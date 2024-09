Prendere le giuste decisioni in materia di investimenti nella tecnologia oggi è fondamentale per creare un vantaggio competitivo, alimentare l'innovazione e promuovere il ROI. Tuttavia, dati dispersi e inaffidabili e processi lunghi e soggetti a errori possono portare a budget troppo elevati, pianificazioni inefficaci e opportunità mancate. Le organizzazioni necessitano di soluzioni semplificate, integrate e automatizzate per ottimizzare la spesa IT, migliorare le operazioni e incrementare i profitti.

Apptio struttura in modo intelligente grandi quantità di dati operativi e sulla spesa tecnologica dell'azienda per fornire informazioni utili che i leader aziendali, finanziari e tecnologici possono utilizzare per lavorare meglio insieme. Apptio acquisisce, aggrega e normalizza i dati relativi a spese, costi, consumi, prestazioni e attributi provenienti da sistemi diversi, compresi i fornitori di cloud. Questa comprensione completa e connessa della spesa tecnologica e del valore che crea per l' azienda consente di stabilire con sicurezza le priorità di lavoro, di adottare il cloud e di ottimizzare gli investimenti nella tecnologia.