Quid Informatica SpA

Questa è la sfida che ha unito IBM e Quid per realizzare una soluzione di gestione per banche e società di servizi finanziari che operano nel settore del credito al consumo. La loro soluzione congiunta ha convinto Prexta, parte del gruppo Mediolanum, a innovare un nuovo set di prodotti. Prexta era in precedenza una società altamente specializzata denominata EuroCQS, operante nel mercato italiano dei "trasferimenti di stipendi." (In Italia, le persone fisiche possono contrarre prestiti per i quali la rata mensile massima è limitata al 20% del proprio stipendio. I rimborsi per questi prestiti di "trasferimenti di stipendi" vengono detratti direttamente dalla busta paga della persona).

Per ampliare la propria offerta ai prestiti personali, Prexta ha cercato sul mercato una soluzione che facilitasse l'avvio della nuova attività. I criteri chiave erano due: la rapidità di implementazione e il minimo impatto sul business esistente, senza interruzioni delle operazioni correnti e zero rallentamenti o colli di bottiglia nell'infrastruttura IT.

La collaborazione tra IBM e Quid ha portato a un'offerta SaaS (software-as-a-service) in cui l'applicazione Qinetic, una piattaforma innovativa per la gestione dei processi di credito dei consumatori, è disponibile in un ambiente IBM Cloud® che trae vantaggio dai livelli superiori di disponibilità, sicurezza e conformità offerti da IBM Cloud for Financial Services.