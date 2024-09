Adottando IBM WebSphere Hybrid Edition con l'ultimo runtime di IBM WebSphere Liberty, l'agenzia ha ottenuto una piattaforma sicura e scalabile per accelerare la trasformazione dell'e-government. La natura ibrida della soluzione significa che l'organizzazione può continuare a eseguire i vecchi workload WebSphere senza modifiche e pianificare una modernizzazione senza soluzione di continuità al proprio ritmo. Oggi, l'agenzia esegue 35 applicazioni IBM WebSphere Liberty mission-critical sulla nuova piattaforma, inclusi servizi rivolti al pubblico, e IBM LinuxONE è in funzione da due anni senza un solo minuto di inattività non pianificata.

Walid Largou commenta: "Quando abbiamo iniziato a lavorare con l'agenzia sul progetto di modernizzazione dell'ambiente IBM WebSphere, il nostro obiettivo era una riduzione di 8:1 dei costi di licenza. Passando da x86 a IBM LinuxONE, abbiamo raggiunto un rapporto di quasi 12:1, garantendo risparmi significativi per l'agenzia e un eccellente valore per i contribuenti".

In quanto runtime completamente modulare, WebSphere Liberty consente alle organizzazioni di scegliere le funzionalità e le funzioni di cui hanno bisogno per ciascuna applicazione. Ciò significa che ogni applicazione può essere assegnata con precisione alle risorse di calcolo di cui ha bisogno, contribuendo a massimizzare l'efficienza dei costi. Allo stesso modo, Liberty offre un ciclo di rilascio a "fornitura continua" in cui una nuova release viene distribuita ogni quattro settimane, incorporando tutte le correzioni apportate alla release precedente. Insieme alla funzione di migrazione zero, ciò garantisce che l'agenzia governativa possa sempre eseguire la versione più recente di IBM WebSphere Liberty e tenere il passo con gli ultimi aggiornamenti e patch con facilità.

Nell'ambito dell'esercizio di modernizzazione, l'agenzia ha utilizzato IBM Cloud Transformation Advisor per analizzare la complessità delle applicazioni WebSphere esistenti e ottenere insight sugli ambienti di destinazione ottimali. In futuro, l'agenzia utilizzerà IBM Mono2Micro per sfruttare strumenti altamente automatizzati basati su AI per effettuare il refactoring delle sue applicazioni Java monolitiche in microservizi su IBM WebSphere Liberty. Continuerà inoltre a utilizzare IBM Cloud Transformation Advisor per ottimizzare la pianificazione di futuri esercizi di modernizzazione delle applicazioni.

"In qualità di IBM Platinum Business Partner, godiamo di un eccellente rapporto con IBM, sia nel nostro mercato domestico che in tutto il mondo", conclude Walid Largou. "La nostra missione è connettere questo cliente governativo a tutte le risorse di cui ha bisogno per raggiungere i suoi obiettivi. Non vediamo l'ora di lavorare con loro alla prossima fase della loro trasformazione, supportati dalle migliori soluzioni tecnologiche IBM."