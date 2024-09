Nel mercato competitivo attuale, la trasformazione digitale è alla base del successo. I leader stanno dando la priorità agli investimenti che trasformano rapidamente le loro aziende a prova di futuro. Una trasformazione digitale di successo richiede che i sistemi aziendali e informatici siano sicuri, sostenibili e riducano al minimo il debito tecnico. Il debito tecnico grava sull’azienda con debolezze in termini di sicurezza e utilizzo inefficiente delle risorse. Per ridurre al minimo il debito tecnico, è fondamentale una strategia di modernizzazione efficace.



Indipendentemente se la tua organizzazione sta mantenendo, modernizzando o sviluppando nuove applicazioni Java cloud-native, IBM WebSphere Hybrid Edition è la soluzione adatta a te. IBM WebSphere Hybrid Edition offre una raccolta completa di runtime applicativi e strumenti di modernizzazione. Ciò ti consentirà di modernizzare in modo conveniente il runtime, le operazioni e l'architettura Java.