IBM® Mono2Micro aiuta gli utenti a creare la propria architettura di microservizi, indipendentemente dal livello di competenze o dalle conoscenze tecniche. Si tratta di un utility semi-automatica basata sull'AI per il refactoring delle applicazioni monolitiche Java in microservizi in esecuzione su IBM WebSphere® Application Server Liberty o Open Liberty. Con IBM Mono2Micro è possibile generare una porzione significativa di codice necessario per creare e implementare i microservizi.

IBM Mono2Micro utilizza il machine learning e un'analytics del codice sorgente dell'applicazione monolitica Java per generare suggerimenti di microservizi. I microservizi suggeriti, incluse altre informazioni rilevanti, vengono visualizzati attraverso un'interfaccia grafica intuitiva.