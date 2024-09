Per molte aziende, il successo può comportare crescenti difficoltà. Quando OS systems AG (OS systems) ha acquisito nuove opportunità di business per il suo ambiente di servizi cloud, ha incontrato problemi di scalabilità.

Marc Ott, CEO di OS systems, inizia: "Siamo stati vittime del nostro stesso successo. Nuovi clienti si rivolgevano a noi per l'onboarding, mentre gli ambienti dei nostri clienti esistenti crescevano rapidamente, il che ha aumentato notevolmente la domanda sulla nostra infrastruttura IT."

I sistemi operativi forniscono servizi cloud ad aziende di una vasta gamma di settori. Alcuni dei suoi clienti gestiscono operazioni altamente critiche in termini di tempo, in cui eventuali ritardi potrebbero avere conseguenze significative.

"Supportiamo apparecchiature complesse per l'imaging medico per alcuni dei nostri clienti del settore sanitario", afferma Ott. "Generano enormi quantità di dati che devono essere accessibili in modo affidabile e rapido, altrimenti i risultati dei pazienti potrebbero essere influenzati. Un altro cliente utilizza il nostro cloud per fornire soluzioni SaaS ERP ai propri clienti. Prestazioni lente o perdite di dati semplicemente non possono essere tollerate. Di conseguenza, valutiamo continuamente la nostra infrastruttura IT per assicurarci che sia in grado di supportare i livelli di servizio concordati. Abbiamo scoperto che la nostra piattaforma di storage faticava a tenere il passo con la domanda."

Per mantenere o migliorare la propria posizione sul mercato, non è sufficiente che i sistemi OS forniscano prestazioni costanti ai clienti dei servizi cloud. L'azienda deve inoltre offrire prezzi competitivi, il che rende la massimizzazione dell'efficienza operativa una priorità assoluta.

"Più complessa è la gestione dell'infrastruttura IT alla base dei nostri servizi cloud, maggiori sono i costi per i nostri clienti", commenta Ott. "Volevamo una soluzione di storage semplice, moderna e affidabile in grado di supportare la prossima fase del nostro business cloud."