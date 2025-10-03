IBM Cloud Code Engine introduce Serverless Fleets con GPU

Le imprese che operano in settori altamente regolamentati, come i servizi finanziari, devono affrontare una serie di sfide uniche che devono essere comprese per avviare una vera trasformazione. Queste organizzazioni hanno il compito di gestire i dati sensibili dei clienti, mantenere la resilienza e soddisfare i mutevoli requisiti normativi. L'esecuzione di workload ad alta intensità di calcolo non dovrebbe essere un ulteriore ostacolo all'innovazione.



Ad esempio, le compagnie assicurative necessitano di enormi quantità di potenza di elaborazione per eseguire i calcoli delle polizze, creare modelli di prezzo, riferire alle autorità di regolamentazione e regolare il rischio in tempo reale. Serverless Fleets supporta questi workload, progettati per rendere più facile ed economica per le aziende del settore finanziario l'esecuzione di simulazioni, modelli e valutazioni.

"Utilizzando la potenza di Serverless Fleets e IBM Cloud Code Engine, MavenBlue può rimanere all'avanguardia nella sua missione di fornire nuovi insight, velocità e agilità analitica per il settore assicurativo", ha dichiarato Paul Hagg, CTO di MavenBlue. "Disponiamo di un solido set di piattaforme di nuova generazione che forniscono approfondimenti, analisi di solvibilità lungimiranti e modelli di determinazione dei prezzi. Serverless Fleets ci aiuta a sbloccare la potenza di calcolo di cui abbiamo bisogno in modo flessibile ed economico".



Il settore delle scienze biologiche ha un compito simile, ovvero migliorare le prestazioni dei sistemi per rimanere competitivo. La potenza di calcolo per la ricerca e lo sviluppo è fondamentale, soprattutto perché le aziende farmaceutiche lottano contro il tempo per introdurre nuove terapie sul mercato, semplificare le sperimentazioni cliniche e utilizzare insight basati sui dati. Ciò richiede che dispongano di sistemi interoperabili che danno priorità alla sicurezza e all'affidabilità. Serverless Fleets può aiutare le organizzazioni del settore delle scienze biologiche ad adattarsi in modo efficiente al mercato in continua evoluzione, fornendo l'infrastruttura necessaria senza che i team IT debbano farlo.

"Per adempiere alla missione di Bayer 'Salute per tutti, fame per nessuno', facciamo affidamento su soluzioni innovative e ad alte prestazioni nella nostra attività di ricerca e sviluppo. Con Serverless Fleets abbiamo trovato una piattaforma altamente scalabile e stabile che ci consente di eseguire anche le attività più impegnative e ad alta intensità di calcolo in modo affidabile e a condizioni molto eque. In Bayer, siamo stati particolarmente colpiti dalla facilità di scalabilità e dall'eccezionale supporto fornito da IBM", ha dichiarato il dott. Georg Mogk, Bayer AG, Prinzipal Expert Applied Mathematics.