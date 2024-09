IBM Cloud Code Engine è una piattaforma serverless completamente gestita che può essere utilizzata per l'hosting di applicazioni cloud-native, siano immagini container, app a 12 fattori, funzioni, lavori in batch o solo un frammento di codice. Gli sviluppatori ottengono il meglio semplicemente scegliendo quale funzione di runtime desiderano invece di dover scegliere un tipo di piattaforma di hosting (CaaS, PaaS, FaaS) con le relative limitazioni di runtime. IBM Cloud Code Engine astrae le complessità dell'ambiente di hosting di runtime, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sul codice e non sulla gestione dell'infrastruttura. Permette agli sviluppatori di implementare diversi artefatti (immagini container, codice sorgente, lavori in batch e simili) in una singola esperienza utente e ridimensionare dinamicamente le applicazioni risultanti, anche a zero, in modo che gli utenti paghino solo quando i loro workload sono in esecuzione.