Ricoh USA è una di queste consociate. Nel 2014 l'azienda, che si era concentrata principalmente sulla stampa industriale e commerciale, ha acquisito un fornitore di servizi informatici nell'ambito della sua evoluzione strategica da fornitore di hardware a innovatore di servizi digitali. "Abbiamo introdotto i servizi IT gestiti, l'outsourcing IT, i cloud service e i servizi di data center", afferma Nick Mattera, Vice President, Hosting Operations, Ricoh USA. "Abbiamo operato in modo indipendente per qualche tempo. Da allora, per quasi 10 anni, IBM è stata per noi un partner di fornitura."

Le fondamenta del rapporto tra Ricoh USA e IBM si basano sulla fiducia reciproca. "Abbiamo un ottimo rapporto con IBM", afferma Mattera. "Non siamo solo partner. Siamo anche fornitori di soluzioni reciproche. IBM acquista e utilizza stampanti e dispositivi Ricoh in tutto il mondo. E Ricoh acquista molti prodotti e servizi da IBM per supportare le sue offerte ai clienti. Quindi la relazione è molto profonda."



Ricoh USA è anche un provider di servizi gestiti IT per gli ambienti server IBM® Power, principalmente per i clienti nei mercati delle piccole e medie imprese, mentre IBM si concentra sui mercati delle grandi aziende.



Ogni cliente di Ricoh ha esigenze uniche. Nel 2020, un cliente di lunga data e un colosso assicurativo multinazionale si è rivolto a Ricoh USA con una richiesta. La compagnia di assicurazione aveva due data center in Europa dove Ricoh gestiva le applicazioni IBM i della compagnia di assicurazione su server IBM Power.



Per risparmiare sui costi e aumentare l'efficienza, la compagnia di assicurazione ha pianificato di chiudere i suoi data center e spostare i workload nel cloud. Ricoh USA doveva trovare un modo che la aiutasse a raggiungere questo obiettivo.



Ricoh USA non disponeva di data center nei paesi europei in cui operava la compagnia di assicurazione. Tuttavia, aveva un rapporto solido con IBM, che a sua volta aveva IBM ® Cloud Data Center in Europa.

"Il vantaggio maggiore di IBM Cloud era che era già stato creato", afferma Deepak Kohli, Regional Vice President, Cloud Hosting e IT Managed Services di Ricoh USA. "Non dovevamo preoccuparci di partire da zero. Potevamo integrare i nostri servizi, ovvero ciò che stavamo facendo per il cliente, e fornire una copertura 24 ore su 24, 7 giorni su 7. IBM Cloud aveva perfettamente senso."



La scena era pronta. È giunto il momento di iniziare il vero lavoro.