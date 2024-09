Per sostenere la transizione verso un vero e proprio modello di fornitura cloud, Iptor ha iniziato a cercare una piattaforma infrastrutturale solida e affidabile. L'azienda ha scelto IBM Power Systems Virtual Server che si avvale del sistema operativo Red Hat Enterprise Linux per eseguire in modo rapido ed economico le proprie risorse infrastrutturali. Con l'espansione delle funzionalità cloud, Iptor ha scelto Red Hat OpenShift on IBM Cloud per fornire una piattaforma per lo sviluppo di applicazioni cloud-native.

"Le nostre priorità includevano disponibilità globale, assenza di problemi di latenza o larghezza di banda, elevata sicurezza e un partner con una comprovata esperienza", ricorda Catterfeld. “IBM offre tutto questo e altro ancora. Abbiamo creato la nostra applicazione da eseguire su IBM Power perché la piattaforma è in grado di gestire elevati volumi di transazioni."

E prosegue: "IBM Power Systems Virtual Server offre il vantaggio della stessa architettura che i clienti apprezzano e di cui si fidano, ora sia on che off-premise. Inoltre, l'offerta fornisce l'accesso alle risorse e al catalogo IBM Cloud, in modo da poter facilmente scalare per soddisfare la domanda dei clienti".

Grazie all'aiuto di IBM, Iptor ha creato un'infrastruttura cloud con API flessibili per consentire ai clienti di utilizzare le funzionalità basate sul cloud in modo autonomo. Il team di Iptor e IBM hanno avviato il primo cliente alla nuova infrastruttura, creando un forte impegno che includeva l'esplorazione dell'edge computing.

"Molte persone sottovalutano la differenza tra l'hosting dei servizi in un data center e il vero cloud", afferma Catterfeld. "Ad esempio, cosa accade se un cliente vuole stampare qualcosa? IBM ci ha aiutato ad applicare l'edge computing per risolvere sfide come queste, in modo da non limitare la connettività ai nostri servizi tramite una VPN."

IBM Power Systems Virtual Server offre la sicurezza integrata che consente a Iptor di offrire maggiore accessibilità ai propri servizi senza compromettere la protezione dei dati.

"Abbiamo integrato la sicurezza in ogni livello del nostro stack, con l'aiuto della tecnologia IBM Power e Red Hat Enterprise Linux", commenta Catterfeld. “Gli utenti possono accedere ai nostri servizi tramite qualsiasi browser o dispositivo, grazie all’autenticazione a due fattori che ne garantisce l’autorizzazione. IBM sta ora lavorando intensamente con noi su un servizio di oscuramento dei dati per i nostri clienti del settore farmaceutico”.