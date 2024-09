Figaro è un sistema enorme, con milioni di righe di codice, migliaia di tabelle e circa 25.000 oggetti di programma. Storicamente, è stato eseguito su server IBM i su Power, quindi il passaggio a IBM Power Systems Virtual Server è stato naturale. Ma la scelta di Cullen non si limita a trovare la giusta combinazione di server e sistema operativo.

Con l'offerta di IBM Power Systems Virtual Server e CSI test-as-a-service, Cullen e il team hanno tutta la potenza di calcolo di cui hanno bisogno, quando serve. "Con questa configurazione, possiamo richiedere un server virtuale con la versione necessaria di Figaro e il set di dati appropriato, eseguire i nostri test su di esso, quindi eliminare il server virtuale", afferma Cullen.

La possibilità di accedere alla versione corretta di Figaro è fondamentale. L'attuale programma di rilascio di FNZ richiede nuove versioni del software ogni trimestre, con patch ogni due settimane. Affinché i test siano efficienti ed economici, il team di Cullen deve essere in grado di creare una versione accurata e aggiornata del software in base alle necessità. "Non vogliamo una situazione in cui per eseguire un test, che potrebbe richiedere solo 15 minuti, dobbiamo installare moltissime patch per ottenere un ambiente funzionante: tutto deve essere precostruito", afferma .

Per raggiungere questo obiettivo, il gruppo si affida a un approccio in stile Docker, che utilizza i livelli per creare immagini. "Si aggiungono strati da un punto di partenza noto. Abbiamo preso le immagini IBM Power stock e le abbiamo gradualmente sovrapposte a sempre più software di configurazione fino a ottenere un ambiente completamente funzionante", spiega Cullen.

Ora, il team di Cullen ha automatizzato l'intero processo di creazione delle immagini per mantenere tutto aggiornato, utilizzando un programma di osservazione per individuare le risorse appena pubblicate. "Supponiamo di voler effettuare l'upgrade dalla versione 1.2 alla 1.3 del nostro sistema. Quando inviamo la patch della versione 1.3 al repository delle risorse, l'osservatore la vede, quindi attiva la versione precedente su una macchina virtuale, installa la patch versione 1.3, salva i risultati ed elimina la macchina virtuale."



A seguito di questo processo, FNZ dispone sempre di un ambiente pronto per i test. "Tutto quello che dobbiamo fare è trovare l'immagine giusta, avviarla, eseguire i test e il gioco è fatto", afferma Cullen.

Inoltre, con l'approccio basato su Docker, se qualcosa nei layer intermediari cambia, non è necessario ricostruire nessuno dei layer circostanti. "È piuttosto efficiente", osserva Cullen."

La soluzione CSI sfrutta anche la tecnologia di gestione multicloud IBM® Cloud Pak, che esegue su Red Hat® OpenShift® (collegamento esterno a ibm.com). In particolare, le capacità di gestione dell'automazione cloud dell'offerta aiutano FNZ a organizzare, creare modelli e parametrizzare le definizioni di sistema Terraform, mentre gli script di automazione Red Hat Ansible (collegamento esterno a ibm.com) implementano completamente l'applicazione.