Un cloud specifico per il settore, creato per supportare le tue esigenze specifiche di modernizzazione e trasformazione dell'AI
Innova su un cloud progettato per i settori regolamentati

IBM Cloud for Financial Services è un cloud unico nel suo genere, progettato per proteggere anche i dati più sensibili e i workload basati su AI. Con la sicurezza e i controlli integrati conformi al settore, IBM Cloud for Financial Services può aiutarti a ottimizzare la tua infrastruttura e dimostrare la conformità in modo da poterti concentrare su ciò che conta di più: fornire valore ai tuoi clienti. 
Funzionalità di sicurezza e privacy leader del settore, rafforzate dall'esperienza di IBM nel settore e dalle ampie partnership.

Benefici
Progettato per l'AI

Progettato per aiutare le aziende dei settori regolamentati a implementare in modo sicuro l'innovazione basata sull'AI e a passare a nuovi modelli operativi.
Hybrid by design

Offri prestazioni coerenti nell'architettura multicloud ibrida con l'approccio aperto, sicuro e flessibile incentrato sulla piattaforma di IBM.
Il più alto insieme di standard normativi e di conformità

Un cloud appositamente progettato utilizza IBM Cloud Framework for Financial Services, aggiornato dal settore, per mitigare il rischio con il più alto set di standard normativi e di conformità per settore.

Soluzioni

Gestisci la conformità e il rischio

Protezione continua edge-to-edge del cloud per i dati e le applicazioni mission-critical con la conformità normativa in primo piano con IBM Cloud Security &amp; Compliance Center.
Aumenta l'efficienza dei servizi di pagamento

Beneficia delle più recenti tecnologie cognitive e di AI per aumentare l'efficienza e il valore nei servizi di pagamento con la soluzione payment-as-a-service di IBM Payment Center su IBM Cloud for Financial Services.
Trasforma il business del commercio e della supply chain

Adotta una strategia per la piattaforma specifica del settore, ottimizzata per consentire la crescita e ridurre i rischi per l'intero ecosistema commerciale con IBM Connected Trade Platform.

Accelera i tempi di acquisizione di insight

Affronta sfide su larga scala e ad alta intensità di calcolo e accelera il time-to-insight con IBM Cloud HPC.

Consenti ai dipendenti di lavorare in sicurezza ovunque

Costruisci il tuo ambiente DaaS per i servizi finanziari su IBM Cloud per ottenere vantaggi rivoluzionari e un'integrazione ibrida con gli ambienti esistenti.

Rendi operativa la governance dell'AI

Scatena la produttività con l'AI responsabile, trasparente e spiegabile utilizzando la tecnologia AI di prossima generazione di IBM (watsonx.ai, watsonx.governance e watsonx Orchestrate) creata per abilitare workflow di AI affidabili e necessari per i settori regolamentati.

Percorsi di trasformazione dei clienti

Circeo

Scopri come la fintech ungherese utilizza il cloud pubblico IBM per supportare il suo business innovativo, mantenendo al contempo la sicurezza di cui ha bisogno per rimanere conforme.
Asteria

Il fornitore di tecnologia finanziaria ha collaborato con IBM per rendere il flusso di cassa una realtà per le piccole imprese.
GEVA Group

IBM ha collaborato con l'azienda europea di elaborazione dei pagamenti per ottimizzare sicurezza, stabilità e conformità spostando un servizio critico su IBM Cloud.
Stabilisci relazioni e crea con IBM Crea insieme la trasformazione

Modernizza i sistemi bancari e assicurativi di base con IBM Consulting; riconosciuta da Forbes come una delle migliori società di consulenza per la gestione in America nel 2023, ha dato cinque stelle, il voto più alto, per il lavoro svolto con istituzioni finanziarie.

 Scopri di più Accedi all'innovazione

Accelera il time to value sfruttando il crescente ecosistema IBM di partner tecnologici convalidati e fintech che hanno dimostrato il più alto livello di conformità con IBM Cloud Framework for Financial Services.

 Guarda il video (0:39) Sviluppa il tuo business

Scopri come i business partner possono lavorare con IBM per accelerare i percorsi di modernizzazione dei clienti.

 Scopri di più
