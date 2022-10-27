IBM Cloud for Financial Services è un cloud unico nel suo genere, progettato per proteggere anche i dati più sensibili e i workload basati su AI. Con la sicurezza e i controlli integrati conformi al settore, IBM Cloud for Financial Services può aiutarti a ottimizzare la tua infrastruttura e dimostrare la conformità in modo da poterti concentrare su ciò che conta di più: fornire valore ai tuoi clienti.
Affrontare i rischi e i requisiti normativi per i workload di AI
Hybrid cloud per l'AI generativa e le prestazioni
Scarica il white paper per maggiori informazioni su IBM Cloud for Financial Services
Riconsidera il percorso di modernizzazione delle app di core banking
Gruppo BPER Banca e IBM modernizzano i Core Banking Systems
Progettato per aiutare le aziende dei settori regolamentati a implementare in modo sicuro l'innovazione basata sull'AI e a passare a nuovi modelli operativi.
Offri prestazioni coerenti nell'architettura multicloud ibrida con l'approccio aperto, sicuro e flessibile incentrato sulla piattaforma di IBM.
Un cloud appositamente progettato utilizza IBM Cloud Framework for Financial Services, aggiornato dal settore, per mitigare il rischio con il più alto set di standard normativi e di conformità per settore.
Protezione continua edge-to-edge del cloud per i dati e le applicazioni mission-critical con la conformità normativa in primo piano con IBM Cloud Security & Compliance Center.
Beneficia delle più recenti tecnologie cognitive e di AI per aumentare l'efficienza e il valore nei servizi di pagamento con la soluzione payment-as-a-service di IBM Payment Center su IBM Cloud for Financial Services.
Adotta una strategia per la piattaforma specifica del settore, ottimizzata per consentire la crescita e ridurre i rischi per l'intero ecosistema commerciale con IBM Connected Trade Platform.
Affronta sfide su larga scala e ad alta intensità di calcolo e accelera il time-to-insight con IBM Cloud HPC.
Costruisci il tuo ambiente DaaS per i servizi finanziari su IBM Cloud per ottenere vantaggi rivoluzionari e un'integrazione ibrida con gli ambienti esistenti.
Scatena la produttività con l'AI responsabile, trasparente e spiegabile utilizzando la tecnologia AI di prossima generazione di IBM (watsonx.ai, watsonx.governance e watsonx Orchestrate) creata per abilitare workflow di AI affidabili e necessari per i settori regolamentati.
Scopri come la fintech ungherese utilizza il cloud pubblico IBM per supportare il suo business innovativo, mantenendo al contempo la sicurezza di cui ha bisogno per rimanere conforme.
Il fornitore di tecnologia finanziaria ha collaborato con IBM per rendere il flusso di cassa una realtà per le piccole imprese.
Modernizza i sistemi bancari e assicurativi di base con IBM Consulting; riconosciuta da Forbes come una delle migliori società di consulenza per la gestione in America nel 2023, ha dato cinque stelle, il voto più alto, per il lavoro svolto con istituzioni finanziarie.
Accelera il time to value sfruttando il crescente ecosistema IBM di partner tecnologici convalidati e fintech che hanno dimostrato il più alto livello di conformità con IBM Cloud Framework for Financial Services.
Scopri come i business partner possono lavorare con IBM per accelerare i percorsi di modernizzazione dei clienti.
Inizia il tuo percorso verso il cloud.