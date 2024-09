"Quello che abbiamo visto in IBM Cloud era un mondo magico con tutto ciò che stavamo cercando", afferma Job. “IBM Cloud Bare Metal Servers aveva la capacità di soddisfare tutti i nostri requisiti in termini di sicurezza e scalabilità". C'erano data center IBM in Europa, un elemento fondamentale perché si parlava già di GDPR [Regolamento generale sulla protezione dei dati]".

Il suo collega Sandor Ungvari, Chief Technical Officer, sottolinea l'aspetto tecnico: "Volevamo sviluppare una soluzione cloud-native e fornire il software nei formati immagine Docker. Per fare ciò, avevamo bisogno di una piattaforma container. Abbiamo scelto Red Hat OpenShift sulla piattaforma IBM Cloud perché era molto più avanzata di qualsiasi altra piattaforma in quel momento".

La combinazione di IBM Cloud Bare Metal Servers e Red Hat OpenShift on IBM Cloud ha posizionato Circeo per il successo fin dall'inizio. Inizialmente, la piattaforma di e-lending di Circeo, TheLoanFactory, forniva pochi prestiti al giorno. Oggi l'azienda elabora migliaia di conti e richieste di prestito ogni giorno in sette paesi europei e si prepara a espandere i propri servizi nella regione dell'Asia-Pacifico in un futuro prossimo. Job prevede che il totale giornaliero supererà i 10.000 prestiti in breve tempo.

"Una delle cose che IBM Cloud ci offre è la capacità di scalare la nostra attività molto rapidamente", afferma Job. "Dobbiamo solo sederci davanti alla console di IBM Cloud e, con pochi clic, siamo in grado di distribuire nuovi nodi per servire qualsiasi volume aggiuntivo di cui abbiamo bisogno".

Ungvari fa notare che la piattaforma OpenShift offre anche una scalabilità elastica per la gestione dei picchi, ad esempio quelli che si verificano durante il Black Friday.

Il Black Friday è un evento molto atteso ogni anno da acquirenti, rivenditori e banche, che genera un aumento significativo del numero di richiedenti. Grazie alla solida e flessibile infrastruttura IBM Cloud, TheLoanFactory è in grado di gestire questi picchi senza problemi.

Tuttavia, il 2020 ha portato una nuova sfida inaspettata: il COVID-19. Quando la pandemia ha colpito, diversi governi europei hanno imposto alle banche di rinegoziare i prestiti per aiutare i cittadini e le imprese in difficoltà di fronte alla crisi sanitaria globale. Grazie alla flessibilità e alla configurabilità uniche di TheLoanFactory, le banche partner di Circeo sono state in grado di adeguarsi in poche ore. Le banche che non utilizzavano la soluzione SaaS di Circeo avevano ancora difficoltà a conformarsi dopo più di sei mesi.