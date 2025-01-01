Soluzioni IBM Cloud

Scopri come IBM Cloud può essere utilizzato per creare un'infrastruttura scalabile a un costo inferiore, distribuire nuove applicazioni istantaneamente e scalare i carichi di lavoro in base alla domanda, il tutto all'interno di una piattaforma sicura.
Vantaggi

Adotta in pochi minuti le soluzioni più interessanti per il settore.
Velocità e controllo per tutte le applicazioni, con governance e conformità integrate.

Gestisci piattaforme e ambienti cloud come codice e su larga scala, per i settori regolamentati.

Implementa e automatizza le best practice continue nei livelli di integrazione, distribuzione e conformità.

Tieni traccia delle previsioni di sicurezza su tutti i servizi cloud e gli ambienti multicloud ibridi con un'unica interfaccia utente.

Riduci i costi operativi legati ad applicazioni configurate in modo erroneo.
Devo garantire che i carichi di lavoro della mia organizzazione siano conformi alle normative e alle best practice in materia di sicurezza, stabilendo guardrail relativamente a ciò che i team applicativi possono fare, monitorando continuamente la sicurezza e la conformità, identificando le violazioni e raccogliendo prove per le verifiche, senza interrompere i processi di sviluppo agile o la disponibilità delle applicazioni.
– Cliente dei servizi finanziari IBM
La possibilità di implementare, in un paio di passaggi, un'installazione di prova con un repository di codici è piuttosto interessante. Non è una cosa che ho visto fare da molti cloud. È bello perché in alcuni casi ci possono volere mesi per realizzare delle installazioni di prova e renderle operativi, quindi farlo così rapidamente è davvero fantastico.
- Architetto delle soluzioni in una società di consulenza
Architetture distribuibili Trova l'architettura implementabile più adatta per aiutarti ad accelerare l'innovazione, migliorare l'efficienza e garantire la sicurezza e la conformità, ottimizzando al contempo i costi. Gestione del ciclo di vita delle applicazioni DevSecOps

Utilizza una serie di modelli di toolchain DevSecOps predefiniti progettati per l'integrazione, l'implementazione e la conformità costanti.

Esplora questa architettura Servizi essenziali di sicurezza e osservabilità di IBM Cloud

Implementa i principali servizi di sicurezza e altri servizi di supporto per iniziare a gestire la conformità della sicurezza delle risorse nel tuo account.

 Esplora questa architettura Maximo Application Suite

Implementa un'istanza IBM Maximo Application Suite in un cluster Red Hat OpenShift.

 Esplora questa architettura Power Virtual Server con VPC landing zone

Crea un'offerta IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) secondo le best practice e i requisiti di IBM Cloud®.

Esplora questa architettura Power Virtual Server per SAP HANA

Implementa i sistemi SAP sull'infrastruttura Power per architetture implementabili per ottimizzare le prestazioni dei tuoi workload SAP HANA.

Esplora questa architettura Red Hat OpenShift Container Platform su zone di destinazione VPC

Utilizza l'architettura implementabile per creare cluster di workload Red Hat OpenShift su una rete VPC (cloud privato virtuale) sicura.

Esplora questa architettura Pattern di Retrieval Augmented Generation (RAG)

Automatizza l'implementazione RAG con il supporto dei servizi IBM Cloud e watsonx e integra i dati aziendali nella soluzione di AI generativa.

 Esplora questa architettura VPC nelle zone di destinazione

Implementa una rete VPC sicura senza richiedere ulteriori risorse di elaborazione, per aiutare a migliorare la tua infrastruttura cloud.

Esplora questa architettura VSI sulle zone di destinazione VPC

Implementa una VSI sulla zona di destinazione VPC per creare un'infrastruttura sicura con server virtuali per eseguire i workload sulla rete VPC.

Esplora questa architettura
Sviluppo di applicazioni

Sviluppa applicazioni su uno stack tecnologico moderno

 Modernizzazione delle applicazioni
Aggiorna le applicazioni aziendali legacy
Migrazione al cloud
Ricevi assistenza per spostare la tua infrastruttura IT nel cloud
Cloud-native
Sviluppa applicazioni che possono essere facilmente distribuite su qualsiasi cloud
Automatizza e migliora le configurazioni e le distribuzioni del sistema
Testa i sistemi in modo continuo e automatico
Integrazione del Software as a service (SaaS)
Collega e integra applicazioni e dati tra le reti
Intelligenza artificiale

Risolvi i problemi con l'AI su IBM Cloud

 AI per il servizio clienti
Trasforma il supporto standard in un'esperienza cliente eccellente
Chatbot
Crea e distribuisci modelli di machine learning
Data science
Sviluppa un chatbot specifico per il dominio utilizzando watsonx
InstructLab
Implementa modelli AI personalizzati come servizio
Apprendimento automatico
Sviluppa un assistente di servizio personalizzato con watsonx
Red Hat AI on IBM Cloud
Implementa soluzioni AI in ambienti hybrid cloud
Industrie

Esamina le soluzioni per il tuo settore

 Mondo accademico
Esamina le risorse per studenti ed educatori
Servizi finanziari
Gestisci il rischio e la conformità con controlli preconfigurati
Gaming
Fornisci infrastrutture ad alte prestazioni per il gioco
Pubblica amministrazione
Gestisci la sicurezza e la conformità con controlli preconfigurati
Settore sanitario
Migliora il processo decisionale del point-of-care con il cloud
Retail
Soddisfa la domanda dei consumatori e promuovi la crescita
Telco
Crea un futuro all'insegna della comunicazione sul cloud
Infrastruttura (IT)

Sviluppa e scala con l'infrastruttura IBM Cloud

 Backup e ripristino
Automatizza i tuoi sistemi di backup e disaster recovery nel cloud
Ricevi assistenza per la migrazione dell'infrastruttura nel cloud
Strategia cloud
Ricevi assistenza per formulare la tua strategia cloud aziendale
Conformità
Gestisci la conformità normativa e la governance interna
Confidential computing
Proteggi i dati inattivi, in transito e in uso
Migrazione dei dati
Sposta i tuoi dati nel cloud con i moderni strumenti ETL
Hosting dedicato
Ottieni isolamento e controllo totali per i carichi di lavoro critici
Automatizza e migliora le configurazioni e le distribuzioni del sistema
Edge computing
Gestisci e distribuisci le risorse di edge computing
Cloud computing
Gestisci l'infrastruttura gestendo il tuo ambiente
Hosting per il gaming
Ospita il tuo gaming sui nostri server più performanti
Calcolo GPU
Predisponi le GPU NVIDIA sui server IBM Cloud
Calcolo ad alte prestazioni
Risolvi problemi ad alta intensità di calcolo su IBM Cloud
Gestione del cloud ibrido
Ricevi assistenza per la creazione di applicazioni su uno stack tecnologico moderno
SAP
Esegui i carichi di lavoro SAP garantendone la sicurezza e la disponibilità
Security
Proteggi i dati e le applicazioni del tuo cloud pubblico
Server virtuali privati
Ottieni la massima flessibilità senza sacrificare la sicurezza
VMware
Sposta i carichi di lavoro VMware su IBM Cloud
Cloud aziendale
Migliora le prestazioni e la scalabilità delle tue applicazioni
Maggiori informazioni
Servizi cloud

Una gamma completa di servizi self-service e gestiti forniti sulla piattaforma cloud IBM

 IaaS (Infrastructure as a Service)
Server virtuali e bare metal
PaaS (Platform as a Service)
Semplifica le operazioni con una piattaforma cloud scalabile e flessibile per sviluppare, implementare, eseguire e gestire app. Esegui container, automazione, applicazioni implementabili, soluzioni di database e servizi di sicurezza e osservabilità in un'unica piattaforma.
Elaborazione serverless
Esegui il tuo contenitore, il tuo codice applicativo o il tuo lavoro batch su un runtime del container completamente gestito
Operazioni

Automatizza le operazioni aziendali e IT

 AI per il servizio clienti
Crea un assistente di servizio personalizzato con watsonx
Business Process Management
Ottimizza e automatizza i tuoi processi aziendali
Chatbot
Sviluppa un chatbot specifico per il dominio utilizzando watsonx
Gestione delle decisioni
Utilizza le regole di business e l'AI per automatizzare le decisioni di business
Elaborazione dei documenti
Classifica ed estrai informazioni dai documenti utilizzando l'AI
Enterprise Content Management
Memorizza, analizza e intervieni sui dati aziendali
Integrazione
Automatizza i sistemi con l'AI
Associazione dei processi
Modella e analizza i processi di business
Workflow
Utilizza la logica basata su regole per automatizzare il lavoro manuale
Maggiori informazioni
Tipo di organizzazione

Soluzioni su misura per il tuo business

 Midmarket
Opzioni cloud per piccole e medie aziende
Partner
Collabora con IBM Cloud per offrire ai tuoi clienti un servizio migliore
Start-up
Trova finanziamenti attraverso il programma IBM Global Entrepreneur
Prova IBM Cloud gratuitamente

Crea oggi stesso il tuo account gratuito IBM Cloud e accedi a più di 40 offerte per i piani Lite.

 Esplora il livello gratuito Come iniziare